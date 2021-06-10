Bitcoin продовжує відновлення: наблизився до позначки у 55 тисяч доларів
Про це пише The Independent, пише "Економічна правда".
Видання нагадує, що цього тижня біткоїн повернувся до позначки вище 50 тис дол.
Інші криптовалюти - Ethereum, Binance Coin та dogecoin - також зросли приблизно на 15-30%.
Загальний ринок криптовалют зараз оцінюється майже в 2,2 трлн доларів, що на 15% порівняно з початком жовтня.
"Після поганого вересня деякі аналітики прогнозують сильний кінець 2021 року. Одна модель прогнозування цін, яка виявилася надзвичайно точною у серпні та вересні, наводить біткоїн на шлях досягнення шестизначних цифр до Різдва, хоча є деякі застереження", - пише видання.
Зазначається, що ключовим показником для оцінки руху цін є пропозиція біткоїнів, які утримуються довгостроковими власниками.
Із 18,78 мільйонів біткойнів, які зараз існують, 13 мільйонів - або 69% з них - зараз належать людям, які тримали їх протягом 12 місяців або довше.
"Відстеження цього показника важливо, оскільки воно чітко висвітлює періоди обмеженої пропозиції, які часто сильно корелюють із значним зростанням цін у майбутньому", - пояснив керівник відділу торгівлі та досліджень у компанії з управління цифровими активами TCM Capital Вілл Гемілтон.
Зранку 6 жовтня котирування біткоїна сягали 51 535 дол, потім опускались до 50,5 тис дол та почали новий ріст - до 54 553 дол станом на 16:16 за Києвом, свідчать дані CoinDesk.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що платіжна платформа Triple A склала рейтинг країн щодо володіння криптовалютою: за підсумками минулого року Україна посіла перше місце, обійшовши США.
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