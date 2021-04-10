Українці - перші у світі з володіння криптовалютою за версією Triple A
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на рейтинг платформи.
Як зазначається, в Україні налічується понад 5,5 млн власників криптовалюти. Це менше, ніж в Індії, Росії, США та Нігерії, але за відсотком населення, яке володіє криптоактивами, Україна посідає перше місце з 12,73%.
За даними Triple A, з липня 2019 року по червень 2020 року українці провели криптовалютних транзакцій з іншими країнами на суму $8,2 млрд. З інших країн українці отримали криптовалют на $8 млрд.
На другій сходинці рейтингу – Росія з 17,3 млн власників цифрової валюти (11,91%). У першу п'ятірку також увійшли Венесуела (2,9 млн власників і 10,34%), Кенія (4,5 млн і 8,52%) і США (27,4 млн і 8,31%).
Нагадаємо, що Штати хочуть ввести правила банківського регулювання для криптовалютних компаній
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