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Штати хочуть ввести правила банківського регулювання для криптовалютних компаній – WSJ

Ці кроки мають розвіяти побоювання регуляторів, що stablecoins – цифрові гроші, прив’язані до національних валют, таких як долар США – можуть спровокувати фінансову паніку й через це потребують більш жорсткого регулювання
Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість введення правил банківського регулювання для криптовалютних компаній, які випускають stablecoins – криптовалюту, що використовує, зокрема, долар США як базовий актив.
Штати хочуть ввести правила банківського регулювання для криптовалютних компаній – WSJ Фото: Facenews.ua
Про це повідомило в п’ятницю американське ділове видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані в питанні.
 
"Ці кроки мають розвіяти побоювання регуляторів, що stablecoins – цифрові гроші, прив’язані до національних валют, таких як долар США – можуть спровокувати фінансову паніку й через це потребують більш жорсткого регулювання",- зауважується в публікації.
 
Очікується, що адміністрація Байдена звернеться до Конгресу США з проханням розглянути законодавство про створення спеціального статуту для криптовалютних компаній.
 
Як повідомлялося, stablecoins випускаються такими компаніями, як Tether Ltd. та Circle Internet Financial Inc. Вони мають поєднувати стабільність національних валют, таких як долар США, з можливістю швидкої торгівлі в Інтернеті. Водночас, існують застереження, що stablecoins можуть викликати нестабільність, якщо користувачі матимуть сумніви у вартості своїх базових активів.
 
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02 10 2021 11:47
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