У Сальвадорі запустили ферму з видобутку біткоїнів

Сальвадор першим ввів в експлуатацію майнінгову ферму біля підніжжя вулкана.

Про це повідомляє Renewables Now.

Президент Сальвадору Наїб Букеле опублікував у твіттері відео, на якому працівники доставляють та встановлюють обладнання для видобутку криптовалют на геотермальній електростанції.

У вересні Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткоїни законним платіжним засобом та представила цифровий гаманець, який громадяни зможуть використовувати для здійснення транзакцій.