БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСальвадор першим ввів в експлуатацію майнінгову ферму біля підніжжя вулкана.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сальвадорі запустили ферму з видобутку біткоїнів
Фото: Renewables Now
Про це повідомляє Renewables Now.
Президент Сальвадору Наїб Букеле опублікував у твіттері відео, на якому працівники доставляють та встановлюють обладнання для видобутку криптовалют на геотермальній електростанції.
У вересні Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткоїни законним платіжним засобом та представила цифровий гаманець, який громадяни зможуть використовувати для здійснення транзакцій.
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01 10 2021 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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