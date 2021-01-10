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У Сальвадорі запустили ферму з видобутку біткоїнів

Сальвадор першим ввів в експлуатацію майнінгову ферму біля підніжжя вулкана.
У Сальвадорі запустили ферму з видобутку біткоїнів Фото: Renewables Now
Про це повідомляє Renewables Now.
 
Президент Сальвадору Наїб Букеле опублікував у твіттері відео, на якому працівники доставляють та встановлюють обладнання для видобутку криптовалют на геотермальній електростанції.
 
У вересні Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила біткоїни законним платіжним засобом та представила цифровий гаманець, який громадяни зможуть використовувати для здійснення транзакцій.
 
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01 10 2021 12:16
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