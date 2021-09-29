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Ілон Маск виступив проти регулювання крипторинку

Я думаю, що неможливо знищити криптовалюту, але уряди можуть уповільнити її розвиток
Гендиректор компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що уряду США непотрібно регулювати ринок криптовалюти.
Ілон Маск виступив проти регулювання крипторинку Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє CNBC.
 
"Я думаю, що неможливо знищити криптовалюту, але уряди можуть уповільнити її розвиток", - сказав Маск під час конференції Code Conference у Каліфорнії.
 
На запитання, чи потрібно уряду США регулювати ринок криптовалюти, Маск відповів, що «ні».
 
"Я б не сказав, що я експерт з питань криптовалюти. Я думаю, що криптовалюта має певну цінність, але я б не сказав, що це друге пришестя месії", - додав він.
 
Зазначається, що на початку цього року Tesla заявила про придбання біткоїнів на суму 1,5 млрд доларів США. Вже у другому кварталі вартість цих біткоїнів зросла приблизно до 2,5 мільярдів доларів, коли ціни на Bitcoin зросли. Проте відтоді собівартість біткоїнів впала разом із іншими криптовалютами.
 
Як повідомлялося, Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі - у понеділок, 27 вересня, зросла на 5,35% - до 42 396 дол.
 
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29 09 2021 12:50
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