CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГендиректор компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що уряду США непотрібно регулювати ринок криптовалюти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ілон Маск виступив проти регулювання крипторинку
Я думаю, що неможливо знищити криптовалюту, але уряди можуть уповільнити її розвиток
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє CNBC.
"Я думаю, що неможливо знищити криптовалюту, але уряди можуть уповільнити її розвиток", - сказав Маск під час конференції Code Conference у Каліфорнії.
На запитання, чи потрібно уряду США регулювати ринок криптовалюти, Маск відповів, що «ні».
"Я б не сказав, що я експерт з питань криптовалюти. Я думаю, що криптовалюта має певну цінність, але я б не сказав, що це друге пришестя месії", - додав він.
Зазначається, що на початку цього року Tesla заявила про придбання біткоїнів на суму 1,5 млрд доларів США. Вже у другому кварталі вартість цих біткоїнів зросла приблизно до 2,5 мільярдів доларів, коли ціни на Bitcoin зросли. Проте відтоді собівартість біткоїнів впала разом із іншими криптовалютами.
Як повідомлялося, Bitcoin - найпопулярніша криптовалюта у світі - у понеділок, 27 вересня, зросла на 5,35% - до 42 396 дол.
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