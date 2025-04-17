росія масово конфіскує житло українців у Маріуполі – розслідування BBC

Маріупольці вважають те, що відбувається, узаконеним окупантами захопленням приватної власності.

російська окупаційна влада вже системно конфіскує нерухомість в українців у Маріуполі.

Про це повідомляє BBC Verify за підсумками власного розслідування. З моменту початку окупації міста минуло три роки.

З липня 2024 року на сайтах маріупольської окупаційної адміністрації публікувалися документи, з яких випливало, що до конфіскації готують щонайменше 5700 житлових об'єктів. Більшість із них належить українцям, які залишили місто під час активних бойових дій або загиблим під час 86-денної облоги Маріуполя 2022 року, але є й такі, що є власністю тих, хто зараз проживає в місті.

Щоб зберегти свої квартири, власники змушені перетинати територію росії, проходити жорстку фільтрацію, стикатися з бюрократичними труднощами та тиском прийняти російське громадянство.

На тлі цих заходів у місті розгортається масштабна кампанія з «русифікації»: змінюються назви вулиць, будуються нові військові об'єкти. Згідно з дослідженням Human Rights Watch, 93% багатоповерхівок у Маріуполі (443 будівлі) було зруйновано або пошкоджено. Влада рф заявляє про будівництво понад 70 нових будинків, проте місцеві жителі скаржаться на гостру нестачу житла.

Документи також підтверджують, що 2200 квартир уже перебувають на фінальній стадії вилучення, а 3550 об'єктів - на розгляді. Прискорення процедури стало можливим завдяки новому російському закону, який суттєво обмежує можливості українців захищати право власності.

Мешканці Маріуполя, включно з понад 350 тисячами осіб (за даними, які залишили місто), побоюються втратити своє житло. BBC наводить типовий приклад: мешканка міста, яка залишила його в момент початку окупації, розповіла, що її квартира була пошкоджена вогнем російських танків, а пізніше - відремонтована без її відома і заселена сторонніми.

російські ж окупанти використовують термін "безхазяйний" для опису будинків, які, за їхніми словами, не використовуються або не мають законного власника - фактично, це майно, не зареєстроване в росії. Але ці квартири мають законних власників - жителів України, які втекли від російської окупації, або спадкоємців тих, хто загинув унаслідок російських атак.

Розслідувачі стверджують, що вони не змогли знайти записи про те, скільки квартир пройшли фінальну стадію суду. Але на нещодавній конференції Олег Моргун - призначений окупантами «мер» Маріуполя - заявив, що було ухвалено остаточне рішення суду про вилучення близько 600 квартир.

На практиці, якщо будинок потрапляє в будь-який із цих списків, повернути власність практично неможливо.

Дії росії порушують міжнародне право, включно з Женевською та Гаазькою конвенціями. Жителі Маріуполя вважають те, що відбувається, узаконеним захопленням приватної власності.