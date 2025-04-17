Війська Кім Чен Ина готові воювати за путіна на українській землі – The Times

росія планує направляти північнокорейські війська у східні та південні райони України.

Північнокорейський режим диктатора Кім Чен Ина планує надати свої війська країні-агресору рф для боїв на території України, що стане значною ескалацією участі КНДР в розв’язаній кремлем війні.

Про це повідомляє The Times з посиланням на високопоставленого представника сил безпеки в Києві.

Його слова пролунали незабаром після того, як західним ЗМІ стало відомо, що щонайменше половина всіх боєприпасів, які російська армія використовує проти Сил оборони України, була надана КНДР, що підкреслює постійне зростання залежності кремля від Кім Чен Ина.

"Хоча режим Кіма направив близько 14 тисяч військовослужбовців, щоб допомогти армії президента Путіна витіснити київські війська з Курської області на заході росії, вони ще не увійшли на територію самої України. За словами Андрія Коваленка, високопоставленого члена Ради національної оборони та безпеки України, ситуація може змінитися", — пише видання.

16 квітня Коваленко заявив, що росія планує направляти північнокорейські війська у східні та південні райони України.

"Північнокорейські солдати носитимуть російську військову форму, як у Курській області", — сказав він.

Як пише The Times, вважається, що кінцева мета диктатора Кім Чен Ина — отримати від росії допомогу для власної ядерної програми.

Його впливова сестра Кім Йо Чжон минулого тижня заявляла — мовляв, припущення про те, що Пхеньян колись добровільно здасть свою ядерну зброю, є «маренням».

"Я анітрохи не здивований сьогоднішніми одкровеннями про розміщення північнокорейських військ в Україні. Північна Корея готова піти на ризик подальшого розгортання своїх військ в інших місцях, крім Курської області, тому що Кім Чен Ин сподівається, що в обмін на цю крайню форму зобов’язань з надання живої сили він зможе отримати те, що йому найбільше потрібно, а саме передові ракетні та військові технології", — сказав у коментарі виданню експерт з Північної Кореї з Оксфордського університету Едвард Г’юелл.

За даними ГУР Міноборони України, наразі приблизно кожен другий артилерійський снаряд, використовуваний росією, — з Північної Кореї. Цю інформацію підтвердили агентство Reuters і британська організація Open Source Centre (OSC).

В OSC детально описали доставлення 16 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами з північнокорейських портів до росії за останні 20 місяців. Часом деякі російські артилерійські підрозділи майже повністю залежали від північнокорейських боєприпасів, зазначали в Reuters.

"Без підтримки голови Кім Чен Ина президент Володимир Путін не зміг би вести свою війну в Україні", — колишній експерт ООН з моніторингу санкцій проти Північної Кореї Г’ю Гріффітс.

Як уточнює The Times, північнокорейці стають дедалі більш затребуваними Кремлем для заповнення прогалин у робочій силі, що утворилися внаслідок відправлення Москвою сотень тисяч людей на фронт, а також величезної кількості росіян, які втекли від призову.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 2022 року різко скоротилася кількість трудових мігрантів із колишніх радянських країн у Центральній Азії - зокрема з Таджикистану.

У лютому 2025 року в розвідці Південної Кореї заявили, що тисячі північнокорейців відправили на будівельні майданчики в усій росії. За даними спецслужби, їм платили приблизно $800 доларів на місяць, і багато хто з них був відправлений Пхеньяном під прикриттям студентських віз — для того, щоб обійти санкції ООН.

Хоча торік росія видала північнокорейцям 8600 студентських віз, за даними російського міністерства освіти, лише 130 із них були зареєстровані як такі, що навчаються в країні, пише видання.

"Також стверджується, що сотні північнокорейських робітників працюють на підмосковному складі, що належить Wildberries, компанії, що займається інтернет-магазинами, яку називають російською відповіддю Amazon", — підсумували в TheTimes.

Раніше ми писали, що війна росії проти України принесла економіці Північної Кореї понад 20 мільярдів доларів. Мова про вигоду Пхеньяна від продажу москві боєприпасів та своїх військових.