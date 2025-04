Клептократія, Інкорпорейтед. Конфлікти інтересів – це просто частина системи Трампа – Енн Епплбом

Відома американська публіцистка Енн Епплбом в Atlantic змальовує сповзання США в клептократію подібну до російської та китайської. Відтак американську політику тепер треба аналізувати з точки зору, хто саме і яку вигоду отримує від ухвалених Трампом рішень. Адже його адміністрація тепер діє не в інтересах американців, а лише Трампа, його сім’ї та найближчих прихильників і союзників.

Коли 4 квітня обвалилися фондові ринки, Дональд Трамп покинув Вашингтон. Він не поїхав до Нью-Йорка для консультацій з Волл-стріт. Він не поїхав до Довера в штаті Делавер, щоб зустріти тіла чотирьох американських військовослужбовців, загиблих в аварії під час служби в Литві. Натомість він вирушив до Флориди, де відвідав свій гольф-курорт Doral, який приймав підтриманий Саудівською Аравією турнір LIV Golf, і зупинився у своєму клубі Мар-а-Лаго разом з фанатами турніру та спонсорами. Його приватний бізнес мав пріоритет над справами нації, – так починає статтю у The Atlantic Енн Епплбом.

Багато його гостей, як наголошує авторка, також були зацікавлені в просуванні особистих інтересів Трампа, а також у прихильності американського президента. Одним із них був Ясір аль-Руміян, який керує Саудівським суверенним фондом у розмірі $925 мільярдів і також є головою турніру LIV. Інші спонсори турніру – саудівські авіакомпанія Riyadh Air, державна нафтова компанія Aramco і китайська TikTok, долю якої Трамп особисто вирішуватиме, навіть отримуючи прибуток від її спонсорства та підтримки.

Колись (і навіть не так давно), очевидних конфліктів інтересів, особливо за участю іноземних суб'єктів, президенти намагалися уникати, нагадує Енн Епплбом. За її словами, жоден попередник Трампа не хотів би, щоб його бачили за веденням особистих справ з компаніями з країн, які прагнуть впливати на американську зовнішню політику. Такі угоди ризикують порушити Конституцію, яка забороняє державним посадовцям приймати "подарунки, титули чи винагороди від іноземних урядів". Але під час першого терміну Трампа судова система значною мірою ігнорувала його комерційні зв'язки. Тепер він не лише веде бізнес з іноземними та вітчизняними компаніями, які мають прямий інтерес у його політиці, але й рекламує та відзначає їх. Ми знаємо спонсорів гольф-турніру не тому, що журналісти-розслідувачі заглибилися в таємні контракти, а тому, що вони з'явилися на офіційних веб-сайтах і були відображені на рекламному щиті, поміченому New York Times, на його полі для гольфу.

Як зауважує американська журналістка, і вебсайт, і рекламний щит стали б скандалами в будь-якій попередній адміністрації. Втім, на її думку, якщо тепер на них майже не звертають уваги, то це тому, що поведінка Трампа є симптомом чогось набагато більшого.

"Ми переживаємо революційні зміни, широкий відхід від прозорості та підзвітності, які вимагає більшість сучасних демократій, у бік непрозорих звичок і корупційних практик автократичного світу. Протягом останнього десятиліття американський уряд і бізнес поступово почали переймати клептократичну модель, започатковану такими країнами, як росія та Китай, де конфлікти інтересів правителів є просто частиною структури системи", – зазначає Енн Епплбом.

Зміни розпочалися під час першого терміну Трампа: віцепрезидент Майк Пенс одного разу зробив об'їзд понад 180 миль під час поїздки до Ірландії, щоб зупинитися в готелі Трампа, але самого Трампа стримували його радники й, можливо, його тодішній страх перед юридичними наслідками. Цього разу він знає, що йому зійшла з рук серія злочинів, включаючи спробу скасувати результати виборів. Його радники підкоряються; він більше не відчуває обмежень. Нові стандарти були вже встановлені в грудні, коли Trump Organization оголосила про будівництво Trump Tower у Саудівській Аравії, інвестицію, яка створила явний конфлікт інтересів для новообраного президента.

Енн Епплбом нагадує, що сім'я Трампа також створила криптовалютний бізнес World Liberty Financial, який на практиці міг би служити засобом, щоб непрямо давати йому хабарі. Ніхто з його оточення не заперечував, інформує авторка. Після повернення Трампа до влади його адміністрація швидко призупинила цивільне розслідування щодо китайського підприємця та радника World Liberty Financial Джастіна Сана, який також інвестував принаймні $75 мільйонів у компанію. Нещодавно Wall Street Journal виявила, що керівники криптовалютної біржі Binance зустрічалися з посадовцями міністерства фінансів, щоб попросити про менший нагляд, навіть коли вони одночасно вели переговори про приватну бізнес-угоду з World Liberty Financial. Раніше Binance була оштрафована на рекордну суму $4,3 мільярда за те, що дозволяла терористам, наркоторговцям та особам під санкціями використовувати свою біржу, тому інтерес компанії до меншого нагляду не є теоретичним.

Відповідно до нової атмосфери, сама інавгурація стала показовим проявом клептократичних цінностей нової адміністрації. Американські гендиректори технологічних компаній були найпомітнішими гостями й привернули найбільшу увагу, але кілька іноземних бізнес-партнерів Trump Organization також відвідали заходи, пов'язані з інавгурацією, фотографувалися з Трампом і посилалися на свої зв'язки з ним у рекламних матеріалах. Кілька менш відомих компаній, які беруть участь у регуляторних та інших переговорах з урядом США, тихо пожертвували сотні тисяч доларів на інавгурацію Трампа. Незабаром після цього, під час нічної чистки, Трамп звільнив 17 генеральних інспекторів, усіх людей, відповідальних за моніторинг корупції та етичних порушень всередині уряду.

За словами Епплбом, Трамп не просто нехтує старими нормами заради власної вигоди. Він полегшує життя й іншим. З початку своєї кар'єри Трамп активно брав участь у непрозорому, офшорному світі підставних компаній і анонімних банківських рахунків, середовищі, яке завжди приваблювало автократів, злочинців і будь-кого іншого, хто прагне приховати свої гроші. Станом на 2018 рік більше ніж один із кожних п'яти кондомініумів у будівлях під брендом Трампа був придбаний підставними компаніями, справжній власник яких був невідомий, і анонімні власники продовжували вкладати гроші в його бізнес під час його першого терміну як президента, зазначає авторка. Тепер адміністрація Трампа допомагає іншим підприємствам, які діють у тіні, залишатися там, наголошує вона. Міністерство фінансів Трампа оголосило минулого місяця, що більше не буде застосовувати Закон про корпоративну прозорість, який перешкоджає відмиванню грошей, ухиленню від сплати податків та іншим порушенням закону анонімними інвесторами. Наказом Трамп призупинив виконання Закону про боротьбу з корупцією за кордоном, який забороняє давати хабарі для ведення бізнесу. Міністерство юстиції також розпускає робочу групу, створену для адміністрування санкцій проти російських олігархів, близьких до путіна.

Як зауважує авторка, нагляд також буде знято з багатьох внутрішніх фінансових та урядових установ. Трамп наказав повністю припинити роботу Бюро фінансового захисту споживачів, яке було створено для захисту від маніпуляцій з боку фінансових установ. Він звільнив вищих посадовців, які здійснюють нагляд за етикою, захистом викривачів і трудовими правами, включаючи керівників Управління урядової етики, Управління спеціального радника та Ради захисту системи заслуг. Тим часом, посадовці мінюсту розробляють плани щодо скорочення розслідувань шахрайства та публічної корупції, що означає, що переслідування корумпованих чиновників буде складнішим. Скорочення означають, що податкове шахрайство також буде важче виявити й переслідувати. Лише минулого тижня мінюст оголосив, що скоротить розслідування криптовалютного шахрайства та розпустить свою Національну команду з правоохоронної діяльності у сфері криптовалют.

Енн Епплбом зазначає, що один конкретний прихильник Трампа вже отримав вигоду від цього нового світу, де конфлікти інтересів просто не мають значення. Ілон Маск, який не має іншого мандата, крім особистого благословення президента, тепер має величезний вплив на ті самі урядові установи, які довгий час субсидіювали й регулювали його компанії. Маск скоротив робочі місця в Національній адміністрації безпеки дорожнього руху – федеральному агентстві, яке здійснює нагляд за безпекою автомобілів і розслідуваннями аварій, включаючи ті, що стосуються Tesla. Маск контролював масові звільнення в інших регуляторних агентствах, які розпочали понад 30 розслідувань щодо його компаній, які включають SpaceX і Neuralink.

Водночас, основні урядові агентства, включаючи Адміністрацію загальних служб і Федеральну авіаційну адміністрацію, використовують або розглядали можливість використання Starlink. Державний департамент планував придбати броньовані Tesla. Один посадовець міністерства торгівлі Еван Файнман пішов у відставку минулого місяця через адміністративний тиск щодо використання Starlink для надання широкосмугових інтернет-послуг. "Погіршення якості інтернет-послуг для всієї або частини сільської Америки, щоб ми могли зробити найбагатшу людину світу ще багатшою, — це ще одна в довгому списку зрад з боку Вашингтона", – зазначив він. Маск не порушує закон, і йому не потрібно нічого говорити або робити, щоб заохочувати ці зміни. Його нова роль як головного олігарха США означає, що всілякі люди та агентства будуть схилятися перед ним у будь-якому випадку.

Авторка нагадує, що Маск також мав реальний вплив на американську зовнішню політику. Якщо суди підтримають скорочення USAID, Інституту миру США та радіостанцій, включно з "Голосом Америки", це завдасть глибоких ударів по американській дипломатії та м'якій силі, на додаток до іншої шкоди. Кінець радіомовлення, яке фінансується Америкою, сам по собі особливо вигідний Китаю, який конкурує з США у сфері наративів та ідей, а також економіки. Цікаво, що Маск мав можливість приймати ці рішення – такі сприятливі для м'якої сили Китаю, навіть попри те, що він має важливі поточні ділові відносини з Китаєм. Його "гігафабрика" в Шанхаї, відкрита з сотнями мільйонів доларів китайських позик, стала найбільшим виробничим майданчиком Tesla.

Але, як вважає Енн Епплбом, в адміністрації Трампа сторонні інтереси – не велика проблема. Наприклад, директор ФБР Каш Пател під час слухань у Сенаті розкрив, що він прийняв акцій на суму від 1 до 5 мільйонів доларів як оплату від власника китайської компанії електронної комерції Shein, яку звинувачували у використанні примусової праці в своєму ланцюжку поставок; він сказав сенаторам, що не буде виходити з інвестицій. Пател також консультував Czechoslovak Group – іноземний збройовий конгломерат, який, за словами Венса, коли він ще був сенатором, мав "зв'язки з найближчим оточенням російського президента путіна". Хоча Пател на своїй новій посаді буде відповідати за протидію російському та китайському впливу та операціям шпіонажу, 51 сенатор-республіканець все ж затвердив його кандидатуру.

"Скільки людей отримали користь минулого тижня від попереднього знання, що Трамп змінить свою позицію щодо тарифів? Скільки інших роблять інші ставки на фондовому ринку на основі свого доступу до урядової інформації? Ми не знаємо відповідей, і міністерство юстиції Трампа навряд чи захоче їх знайти. Ми живемо в темряві, так само як люди в інших клептократіях, і це змінює все", – підкреслює журналістка.

Раніше цього року Енн Епплбом опублікувала книгу "Автократія, Інк.", де стверджує, що багато сучасних диктатур найкраще аналізувати не через призму ідеології, а через політичні та фінансові інтереси людей, які ними керують. Присутність в американському уряді багатьох людей, особливо президента, чиї фінансові інтереси можуть бути прямо і негайно порушені їхніми політичними рішеннями, означає, що тепер потрібен інший спосіб аналізу американської політики також.

На думку авторки, щоб зрозуміти політику Трампа щодо росії та України слід запитати не просто "Як вони закінчать війну?" і "Як вони сформують відносини Америки з Європою?", а "Хто з безпосереднього оточення Трампа виграє від зняття санкцій?" і "Чи зробили росіяни вже явні фінансові пропозиції, і кому?" Угода про рідкісні мінерали, яка зараз ведеться з Україною, заслуговує на особливо пильну увагу. Потрібно встановити, які саме американці отримають вигоду, і як, закликає вона.

За словами Енн Епплбом, правильне питання про тарифну політику Трампа також є фінансовим: "Як ця величезна зміна в американській торговельній політиці принесе користь Трампу?" Одна відповідь вже зрозуміла. Країни та великі компанії, які постраждали від цих тарифів, деякі з яких можуть зазнати величезних збитків або навіть банкрутства, матимуть величезний стимул підігравати президенту, пропонувати йому політичні пожертви, і, можливо, навіть пропонувати бізнес-угоди йому, його сім'ї або його друзям, щоб отримати якісь винятки для себе чи своєї галузі.

У законослухняній адміністрації, наголошує Енн Епплбом, особисті фінанси не були б важливою частиною публічних дебатів. Але лідери цієї адміністрації вирішили, що закони та норми поведінки, які діяли століття або більше, до них не застосовуються. Конгрес під керівництвом республіканців вирішив не застосовувати їх також. Тепер ЗМІ, зовнішнім організаціям і викривачам залишається продовжувати повідомляти про сповзання в клептократію громадськості та судам, щоб переконатися, що існуючі закони виконуються. Демократичній партії потрібно слідувати за прикладом опозиційних рухів в інших клептократіях і поставити корупцію в центр своїх аргументів. Перш ніж стане надто пізно, кожен, хто може це зробити, повинен повідомити про те, що відбувається: американський уряд, американська зовнішня політика та американська торговельна політика повільно трансформуються не для користі американців, а для користі президента, його сім'ї та його друзів. Енн Епплбом вважає, що лише виборці можуть їх зупинити.

Джерело: The Atlantic