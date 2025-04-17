П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс

Колишній командувач Тихоокеанського флоту США адмірал Джеймс Ставрідіс попереджає, що вже є п’ять ознак, які свідчать про наближення американо-китайської війни. Він радить спостерігати за цими п’ятьма вогниками, які раптом можуть стати червоними.

Поки США бореться з Китаєм за торгівлю, менш помітні проблеми відбуваються в кіберпросторі, поблизу Тайваню і на китайських верфях, звертає увагу читачів Bloomberg адмірал Джеймс Ставрідіс.

У зв'язку з тим, що за останній тиждень США і Китай оголосили про запровадження все більш каральних тарифів один проти одного, ми перейшли від теоретичних роздумів про "нову холодну війну" до перших раундів цілком реальної торговельної війни. Вона може завершитися "великою, прекрасною" угодою з Китаєм, як неодноразово обіцяв президент Дональд Трамп. Або ж це може призвести до тривалого і болісного розриву зв'язків між двома найбільшими економіками світу, якщо обидві сторони будуть наполягати на своєму, до чого Китай, схоже, готовий. Час покаже.

Проте питання, яке мені постійно ставлять, не стосується торговельної війни. А саме: чи прямують США до гарячої війни з Китаєм? Коротка відповідь: я, звісно, сподіваюсь, що ні, але мене дедалі більше непокоять такі тенденції. Більшу частину своєї військово-морської кар'єри я провів у Тихому океані й ніколи не відчував, що ми настільки близькі до фактичної війни з Пекіном, як сьогодні.

Отже, чи справді наближається справжній конфлікт? За якими індикаторами найкраще стежити, щоб, сподіваюсь, уникнути повномасштабної війни? Спостерігаючи за ситуацією в Тихому океані, я бачу п'ять попереджувальних вогників, які блимають жовтим кольором, і за ними потрібно уважно стежити, якщо вони загоряться червоним.

Кібератаки. Китай все частіше атакує критично важливу інфраструктуру США, використовуючи свої потужні наступальні технології. Найвідоміша з цих програм називається Volt Typhoon. Вона відкрито обговорювалася високопосадовцями з національної безпеки США і, як повідомляється, була предметом обговорення на секретній грудневій зустрічі між владою США і Китаю. Атаки були спрямовані проти "портів, водоканалів, аеропортів" та інших інфраструктурних об'єктів, згідно з повідомленням Wall Street Journal.

Окрема програма "Соляний тайфун", що виходить з Пекіна, спрямована проти телекомунікацій США. Китай демонструє не лише здатність вести високотехнологічну кібервійну, але й волю до неї. Якщо масштаби й наслідки кібератак зростатимуть, ризик ширшої війни зростатиме пропорційно.

Авіаційний тиск на Тайвань. Моніторинг рівня вторгнень в ідентифікаційну зону ППО Тайваню (ADIZ) може стати ключовим індикатором перспективної військової стратегії Китаю з точки зору захоплення "провінції-ізгоя". Минулого року таких інцидентів було понад 3000, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. Повірте, адмірал командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США в Гонолулу Сем Папаро щодня отримує інформацію про ці польоти. Ми всі повинні звернути на це увагу.

Операції в Південно-Китайському морі. Пекін базує свої претензії на практично всі ці величезні води – приблизно половину площі континентальної частини США – частково на історичних подорожах китайського адмірала XV століття Чжен Хе. Ці твердження були розглянуті в міжнародних судах і відхилені. А втім Китай здійснює низку морських заходів, включаючи створення щонайменше семи штучних островів як баз для свого дедалі потужнішого військово-морського флоту. Ці острови, які іноді називають "Великою піщаною стіною", використовуються для проведення невеликих морських операцій і залякування прибережних держав, зокрема Філіппін, союзника США. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший набагато тісніше співпрацює з американськими військовими, ніж його попередник Родріго Дутерте: він відкрив військовий доступ для США до філіппінських баз на островах, найближчих до китайського материка. Тож рівень активності китайського флоту й берегової охорони в центральній частині Південно-Китайського моря і навколо неї, особливо ті, що загрожують сусідам, є потужним індикатором потенційного конфлікту.

Китайське військово-морське будівництво. Китай будує військові кораблі з величезною швидкістю, в середньому від 20 до 30 на рік. Нинішній флот за кількістю бойових кораблів більший за американський: понад 360 кораблів у порівнянні з приблизно 300 у США. Мета Китаю – понад 400 бойових кораблів. Пекін знає, що будь-яка війна зі США буде вестися переважно на морі. Для того, щоб бути впевненим у намірах Пекіна вести серйозні бойові дії, слід стежити за рівнем виробництва на його суднобудівних верфях.

Тарифний і торговий конфлікт. Мабуть, найнебезпечнішим індикатором є той, що вже у грі: рівень і широта тарифів, встановлених кожною стороною. Варто згадати, як розпочалася Друга світова війна в Тихому океані: з торговельних санкцій, які відрізали Японію від життєво важливих ресурсів - зокрема, нафти, сталі та каучуку. Багато істориків вважають, що напад на Перл-Харбор у грудні 1941 року став кульмінацією десятиліття економічних суперечок і провокаційних кроків. Зараз Китай починає перекривати поставки багатьох рідкісноземельних елементів і стратегічно важливих мінералів, над якими він фактично має глобальний контроль з точки зору видобутку і, що важливіше, можливо, переробки. Тарифи США завдадуть негайної і значної шкоди китайській економіці, але саме реакція Китаю стане п'ятим ключовим індикатором конфлікту, що наближається.

Кілька років тому я був співавтором книги "2034: роман про наступну світову війну", котра розповідала, як США і Китай можуть перечепитися в руйнівному конфлікті. Це була не прогностична фантастика, а радше застережлива історія. Війна розгортається після того, як, здавалося б, невеликий інцидент між кількома кораблями в Південно-Китайському морі швидко переростає в ескалацію. Коли я писав його, в моїй голові були перші дні Першої світової війни, коли куля вбивці в запиленому куточку Балкан запалила пожежу.

Історія обертається на маленьких шарнірах. Ми повинні стежити за цими п'ятьма жовтими вогниками – кібератаки, вторгнення на Тайвань, Південно-Китайське море, військово-морське будівництво Пекіна і ескалація торговельної війни – тому що якщо вони стануть червоними, то можуть погасити світло в усьому світі.

Джерело: Bloomberg