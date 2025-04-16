Державний терор. Короткий посібник для американців – Тімоті Снайдер

Відомий американський історик та професор Торонтського університету Тімоті Снайдер популярно пояснює американцям, як поступово їхній "фюрер" та його репресивні органи заберуть у них права. Їх просто вивезуть на території, де громадянство не матиме значення. Спочатку це стосуватиметься іммігрантів, а потім "терористами" і "злочинцями" стануть всі американці, які насміляться протистояти авторитарному режиму вождя.

Президент Трамп проігнорував рішення Верховного суду про повернення людини, яку помилково відправили до ГУЛАГу в іншій країні, святкував страждання цієї невинної людини й говорив про відправку американців в іноземні концтабори.

Це початок американської політики державного терору, і вона має бути ідентифікована як така, аби бути зупиненою.

Отже, почнемо з мови, бо мова – це дуже важливо. Коли держава здійснює злочинний терор проти власного народу, вона називає людей "злочинцями" або "терористами". У 1930-х роках це було нормальною практикою. Озираючись назад, ми посилаємося на сталінський "великий терор", але тоді саме сталіністи контролювали мову. Сьогодні в Берліні є важливий музей "Топографія терору"; в епоху, яку він документує, саме євреїв та обраних ворогів режиму називали "терористами". Днями у Білому домі президент Сальвадору показав приклад, назвавши Кілмара Абрего Гарсію "терористом" без жодних на те підстав. Американці поставилися до нього як до злочинця, хоча йому не було пред'явлено жодних звинувачень.

Перша частина контролю над мовою полягає в інверсії сенсу: що б не робив уряд, це добре, тому що за визначенням його жертвами є "злочинці" й "терористи". Друга частина полягає в тому, щоб утримати пресу чи будь-кого іншого від того, аби кинути виклик цьому збоченню, асоціюючи будь-кого, хто заперечує, зі злочинністю і терором. Саме цю роль зіграв Стівен Міллер, коли у Білому домі заявив, що репортери "хочуть бачити в країні іноземних терористів, які викрадають жінок і дітей".

Контроль над мовою необхідний для того, щоб підірвати правовий або конституційний порядок. Наше верховенство права починається з таких понять, як люди і їхні права. Якщо політики зміщують рамки до "злочинців" і "тероризму", то вони зміщують мету держави.

У США ми керуємося Конституцією. Основою Конституції є habeas corpus – поняття про те, що уряд не може обмежити ваше тіло без законних підстав для цього. Якщо цього немає, то не буде нічого іншого. Якщо у нас є закон, то насильство не може бути здійснене однією людиною проти іншої на підставі паплюження або сильних почуттів. Це стосується всіх, і насамперед президента, чия конституційна функція полягає в тому, щоб забезпечувати виконання законів.

Трамп говорив, що попросив генеральну прокурорку Пем Бонді знайти законні способи викрадення американців і залишення їх в іноземних концтаборах. Але під "законними" маються на увазі способи уникнути закону, а не його застосування.

Саме це антиконституційне ухилення уможливлює зловживання. Державний терор передбачає не лише злоякісний розвиток державних органів репресій, таких як люди в масках у чорних фургонах, але й відхід держави від своєї ролі охоронця закону. Те, що тирани-початківці представляють як "силу", здатність тероризувати невинних людей, ґрунтується на тому, що можна розглядати як більш фундаментальну слабкість, яка полягає у відході держави від принципу верховенства права. Коли у нас є закон – ми всі сильніші; коли немає закону – всі слабші, за винятком тих небагатьох, хто може спрямувати примусову силу держави проти решти нас.

В історії державного терору втеча від закону до примусу набуває трьох форм, і всі вони були продемонстровані у Білому домі: принцип вождя, стан виключення і зона безгромадянства.

Принцип вождя, або німецькою Führerprinzip, – це ідея, що одна особа безпосередньо представляє народ, і тому всі її дії за визначенням є законними й правильними. У дискусіях у Білому домі та за його межами ми бачимо, що ця ідея просувається. Радники Трампа стверджують, що те, що він робить, є популярним. Твердження (як і в юридичних документах), що президент діє за особистим "мандатом" від народу, має ту ж саму проблему. Відповідаючи на питання Fox News про викрадення американців і переправлення їх в іноземні ГУЛАГи, генеральна прокурорка Пем Бонді сказала, що "він говорить про американців, які скоїли найогидніші злочини в нашій країні". Якщо все зводиться до того, що "він говорить", то він – диктатор, а США – диктатура. Трамп говорив про необхідність депортації людей, які "ненавидять нашу країну" або є "дурними".

Друге – втеча від закону – це стан винятку. В принципі, СРСР керувався законом. Однак перед найбільшими проявами терору радянська влада оголошувала себе державою винятків. Це означало, що на території самого Радянського Союзу було "законно" (у розумінні Бонді й Трампа) викрадати людей і відправляти їх до концтаборів: влада стверджувала, що існує певна загроза, а отже, можна зняти захист і відступити від процедур. Людей могли викрадати в чорних фургонах і страчувати або відправляти до таборів "на законних підставах", в тому сенсі, що закон був відкинутий. Поняття стану винятку, важливе для радянської практики, було в центрі нацистської теорії. Як стверджував провідний нацистський мислитель Карл Шмітт, суверен – це людина, яка може зробити виняток. Якщо ми живемо в нормальний час, то думаємо, що повинні керуватися законом. Але якщо політики можуть за допомогою слів змусити нас думати, що це виняткові часи, то ми можемо погодитися з їхнім беззаконням.

Простий спосіб втечі від закону – фізично перемістити людей у зону виключення, де закон (як стверджується) не діє. Інші способи потребують більше часу. Можна ухвалювати закони, які позбавляють людей їхніх прав у власній країні. Можна викроїти на власній території простір, де закон не діє. Ці простори є концентраційними таборами. Зрештою, влада може вирішити, як у нацистській Німеччині, фізично вивезти своїх громадян у зони за межі власної країни, де може просто оголосити, що закон не має значення.

Така експлуатація так званих зон безгромадянства була основною лінією історії Голокосту. За Гітлера німці дійсно мали концентраційні табори на власній території, і вони дійсно звели євреїв до громадянства другого сорту, і вони дійсно жили в постійному стані виключення. Але переважно масове вбивство німецьких євреїв відбувалося шляхом їх викрадення і примусового вивезення в місця за межі довоєнної території Німеччини, де, як стверджувала німецька влада, не існувало законів.

Проба такого підходу до безгромадянства була продемонстрована, коли Трамп і його радники заявили, що Кілмар Абрего Гарсія, законний резидент США, якого американська влада помилково викрала і відправила до концентраційного табору в Сальвадорі, тепер перебуває поза межами дії американського законодавства. Це і є державний терор: держава представляється "сильною" у пригніченні людини, але слабкою у своїй здатності поважати й забезпечувати дотримання законів. Ідея про те, що США можуть відправити вас туди, звідки не зможуть вас повернути, є теоретичною основою для доктрини безгромадянства. Назвемо її доктриною Рубіо: за словами держсекретаря, "зовнішня політика США проводиться президентом США, а не судом". Але це означає, що люди, примусово вивезені за межі держави, можуть бути ув'язнені або вбиті без будь-якої причини. Це буде "зовнішня політика".

Чи врятує громадянство людей? Очевидно, що краще бути громадянином, ніж не бути ним. Громадянство забезпечує певний захист, принаймні у порівнянні з його відсутністю або безгромадянством. Проблема, однак, полягає в тому, що громадяни можуть опинитися в ситуації, коли до них застосовуються ті самі аргументи, що й до негромадян. Якщо ми визнаємо, що Трамп здійснює владу на основі фюрерського принципу, то що заважає йому сказати, що народ хоче бачити насильницьку видачу "доморощених", "дійсно поганих людей, таких же поганих, як і ті, хто приїжджає". Якщо громадяни погоджуються з тим, що ми живемо у стані винятку, то вони також погоджуються з тим, що до них теж можуть ставитися як до винятку. Можливо, найгірше, якщо громадяни приймають ідею зон без громадянства, закону, який функціонує лише як слуга влади, вони самі запрошують себе на депортацію в місця, звідки ми ніколи не повернемося.

Якщо громадяни підтримують ідею про те, що ті, кого влада називає "злочинцями" або "терористами", не мають права на належну правову процедуру, то вони визнають, що і самі не мають права на належну правову процедуру. Саме належна правова процедура, і лише вона, дозволяє вам продемонструвати, що ви є громадянином. Без цього люди в масках у чорних фургонах можуть просто заявити, що ви – іноземний терорист, і ви зникнете.

Хоч яким би жахливим все це не було, це все ж таки державний терор у загальних рисах, перевірка того, як відреагують американці. Ми можемо відреагувати, побачивши все це таким, яким воно є, і назвавши речі своїми іменами: державний терор, що зароджується. Ми можемо відреагувати, асоціюючи себе з тими, кого репресували раніше за нас. Тільки в солідарності ми утверджуємо право. Ми можемо нагадати іншим гілкам влади, що їхні функції перебирає на себе виконавча влада. Громадяни не можуть зробити це самотужки; вони повинні нагадувати решті влади про її конституційні функції.

Президент претендує на основні обов'язки Конгресу, коли заявляє про особистий контроль над імміграційною політикою, кримінальним законодавством і фінансуванням примусової екстрадиції. Конгрес міг би дуже легко приймати закони, якби кілька республіканців набралися сміливості. Президент претендує на основні судові функції, коли визначає себе як суддю, присяжного і, у випадку з примусовою видачею до Сальвадору, фактично ката. Фраза "неповага до суду" зазвучала в Білому домі на повен голос.

Навіть ці базові інституції, визначені Конституцією США, не діють самі по собі. На превеликий жаль, судді Верховного суду та члени Конгресу вже є співучасниками цього експерименту з державного терору. Вони можуть знайти шлях назад до Америки, в якій їхні посади мають сенс, але тільки за допомогою нас, людей.

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