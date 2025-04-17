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ПОЛІТИКА

Іранський міністр прибув до москви з посланням для путіна перед ядерними переговорами зі США

17 квітня 2025, 17:17
Іранський міністр прибув до москви з посланням для путіна перед ядерними переговорами зі США
Джерело: zn.ua
Очікується, що сторони обговорять перший раунд ядерних переговорів між США та Іраном.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до москви сьогодні, 17 квітня, щоб передати послання Верховного лідера Ісламської Республіки Алі Хаменеї владіміру путіну, щоб заручитися підтримкою з боку москви напередодні другого раунду ядерних переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters.

"Щодо ядерного питання, ми завжди проводили тісні консультації з нашими друзями Китаєм і росією. Тепер це гарна можливість зробити це з російськими офіційними особами", — сказав Аракчі державному телебаченню.

Він додав, що передає путіну листа, в якому обговорюються регіональні та двосторонні питання.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Іран розпочнуть другий раунд ядерних переговорів вже у суботу, 19 квітня, у Римі.

Як пише Axios, американська сторона була задоволена першим раундом переговорів й наразі бажає, щоб у Римі обидві сторони провели прямий формат діалогу.

СШАядерна зброяІранВладімір Путінросія загроза

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