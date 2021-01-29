Bitcoin різко подорожчав через твіт Маска

Нова вартість криптовалюти досягла свого максимуму за останні 10 днів

Криптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав містичний твіт.

Сьогодні вранці собівартість криптовалюти Bitcoin підскочила за декілька хвилин з близько 32 тисяч доларів до 37 050 доларів США після того, як Маск написав містичний твіт та змінив свою біографію у соцмережі, пише "Укрінформ".

"В ретроспективі, це було неминуче", - написав Маск у Твіттері, і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.

Зазначається, що нова вартість криптовалюти досягла свого максимуму за останні 10 днів.

Нагадаємо, що 21 січня курс Bitcoin впав ще на 10%