БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКриптовалюта Bitcoin зросла на 15,7% за менш ніж 15 хвилин після того, як гендиректор компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск написав містичний твіт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin різко подорожчав через твіт Маска
Нова вартість криптовалюти досягла свого максимуму за останні 10 днів
Фото: БелТА
Сьогодні вранці собівартість криптовалюти Bitcoin підскочила за декілька хвилин з близько 32 тисяч доларів до 37 050 доларів США після того, як Маск написав містичний твіт та змінив свою біографію у соцмережі, пише "Укрінформ".
"В ретроспективі, це було неминуче", - написав Маск у Твіттері, і додав до опису своєї біографії хештег #bitcoin.
Зазначається, що нова вартість криптовалюти досягла свого максимуму за останні 10 днів.
Нагадаємо, що 21 січня курс Bitcoin впав ще на 10%
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 01 2021 15:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles