Курс Bitcoin впав ще на 10%

На сьогодні Bitcoin коштує близько 32 700 доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin впала ще на 10% через збільшення темпу відкату від історичних рекордів.

Валюта просіла майже на чверть з моменту досягнення рекордних 41 608 доларів 8 січня, повідомляє "Укрінформ".

На думку трейдерів, такий відкат відбувається на тлі зростання побоювань, що біткоїн є одним з ряду "бульбашок" на фінансових ринках.

Також на курс могли вплинути побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати криптовалюти.

Нагадаємо, що 11 січня Bitcoin різко впав після історичного максимуму