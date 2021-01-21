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Курс Bitcoin впав ще на 10%

На сьогодні Bitcoin коштує близько 32 700 доларів
Вартість криптовалюти Bitcoin впала ще на 10% через збільшення темпу відкату від історичних рекордів.
Курс Bitcoin впав ще на 10% Фото: dw.com

Валюта просіла майже на чверть з моменту досягнення рекордних 41 608 доларів 8 січня, повідомляє "Укрінформ".

На думку трейдерів, такий відкат відбувається на тлі зростання побоювань, що біткоїн є одним з ряду "бульбашок" на фінансових ринках.

Також на курс могли вплинути побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати криптовалюти.

Нагадаємо, що 11 січня Bitcoin різко впав після історичного максимуму

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21 01 2021 15:24
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