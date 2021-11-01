БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦіна Bitcoin у понеділок, 11 січня, знизилася до 35 300 доларів США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bitcoin різко впав після історичного максимуму
Фото: Depo.ua
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал Coindesk.
Зазначається, що за минулу добу вартість Bitcoin знизилася на понад 8 тисяч доларів або на більше 20%. При тому, що у п’ятницю ще був зафіксований історичний рекорд собівартості на рівні 41 962 долари.
Аналітики припускають, що падіння могло бути спровоковане великим продажем криптовалюти на вихідних.
Нагадаємо, що Мінцифри готується розвивати ринок "віртуальних активів"
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11 01 2021 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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