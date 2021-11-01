Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Bitcoin різко впав після історичного максимуму

Ціна Bitcoin у понеділок, 11 січня, знизилася до 35 300 доларів США.
Bitcoin різко впав після історичного максимуму Фото: Depo.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал Coindesk.

Зазначається, що за минулу добу вартість Bitcoin знизилася на понад 8 тисяч доларів або на більше 20%. При тому, що у п’ятницю ще був зафіксований історичний рекорд собівартості на рівні 41 962 долари.

Аналітики припускають, що падіння могло бути спровоковане великим продажем криптовалюти на вихідних.

Нагадаємо, що Мінцифри готується розвивати ринок "віртуальних активів"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2021 12:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.