Bitcoin різко впав після історичного максимуму

Ціна Bitcoin у понеділок, 11 січня, знизилася до 35 300 доларів США.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє портал Coindesk.

Зазначається, що за минулу добу вартість Bitcoin знизилася на понад 8 тисяч доларів або на більше 20%. При тому, що у п’ятницю ще був зафіксований історичний рекорд собівартості на рівні 41 962 долари.

Аналітики припускають, що падіння могло бути спровоковане великим продажем криптовалюти на вихідних.

Нагадаємо, що Мінцифри готується розвивати ринок "віртуальних активів"