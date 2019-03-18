Бійці ОС збили безпілотник, який літав над їхніми позиціями

Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений"

Підрозділ Об'єднаних сил збив безпілотний літальний апарат противника в Донецькій області.

"Не зважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, противник продовжує здійснювати провокаційні дії для звинувачення підрозділів Об'єднаних сил в порушенні "весняного" перемир’я", – зазначає командування ОС.

"Так, на Авдіївському напрямку противником влаштовано провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС", – повідомляє штаб.

"Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений", – заявляє відомство.



Фото:Facebook

Залишки збитого безпілотника передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.

Нагадаємо, що 14 березня військові збили безпілотний літальний апарат у зоні операції Об'єднаних сил.