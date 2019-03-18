Бійці ОС збили безпілотник, який літав над їхніми позиціями
"Не зважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, противник продовжує здійснювати провокаційні дії для звинувачення підрозділів Об'єднаних сил в порушенні "весняного" перемир’я", – зазначає командування ОС.
"Так, на Авдіївському напрямку противником влаштовано провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС", – повідомляє штаб.
"Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений", – заявляє відомство.
Фото:Facebook
Залишки збитого безпілотника передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.
Нагадаємо, що 14 березня військові збили безпілотний літальний апарат у зоні операції Об'єднаних сил.
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