Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бійці ОС збили безпілотник, який літав над їхніми позиціями

Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений"
Підрозділ Об'єднаних сил збив безпілотний літальний апарат противника в Донецькій області.
Бійці ОС збили безпілотник, який літав над їхніми позиціями Фото:Facebook

"Не зважаючи на досягнуті домовленості щодо припинення вогню, противник продовжує здійснювати провокаційні дії для звинувачення підрозділів Об'єднаних сил в порушенні "весняного" перемир’я", – зазначає командування ОС.

"Так, на Авдіївському напрямку противником влаштовано провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС", – повідомляє штаб.

"Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений", – заявляє відомство.


Фото:Facebook

Залишки збитого безпілотника передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.

Нагадаємо, що 14 березня військові збили безпілотний літальний апарат у зоні операції Об'єднаних сил.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2019 15:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.