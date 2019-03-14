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Українські військові знешкодили безпілотник бойовиків

Дрон збили поблизу Водяного, інформацію з нього вивчають фахівці
Військові збили безпілотний літальний апарат у зоні операції Об'єднаних сил.
Українські військові знешкодили безпілотник бойовиків Фото:Facebook

"Використовуючи "веснянеˮ перемир'я, супротивник продовжує ведення розвідки усіма засобами, в тому числі з використанням сучасних БПЛА. На Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил супротивник намагався використовувати БПЛА типу квадрокоптер "Фантом-4", - повідомляє прес-центр ООС.

Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного. Збитий БПЛА передали фахівцям для вивчення зібраної інформації.


Фото: Штаб ООС


Фото: Штаб ООС

Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків

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14 03 2019 12:58
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