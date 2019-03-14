Українські військові знешкодили безпілотник бойовиків
"Використовуючи "веснянеˮ перемир'я, супротивник продовжує ведення розвідки усіма засобами, в тому числі з використанням сучасних БПЛА. На Маріупольському напрямку з метою уточнення побудови системи оборони підрозділів Об'єднаних сил супротивник намагався використовувати БПЛА типу квадрокоптер "Фантом-4", - повідомляє прес-центр ООС.
Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів розвідувальне завдання повітряного шпигуна було достроково припинено на підльоті до позицій підрозділів Об'єднаних сил у районі Водяного. Збитий БПЛА передали фахівцям для вивчення зібраної інформації.
Фото: Штаб ООС
Фото: Штаб ООС
Нагадаємо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - для прихильників "чистого мистецтва"