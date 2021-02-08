Бізнес зберігає оптимізм щодо ділової активності - Нацбанк

Очікування підприємств торгівлі хоч і поліпшилися, проте ще не досягли нейтрального рівня: секторальний індекс у липні зріс до 49.7 із 48.2.

Бізнес у липні зберіг позитивні оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності на тлі продовження карантинних обмежень, у липні індекс становив 50,8 пункту проти 51,6 пункту у червні.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА) НБУ, повідомляє "Економічна правда".

"Пожвавлення інвестиційної діяльності, зростання споживчого попиту, сприятлива зовнішня кон’юнктура, пом’якшення карантинних обмежень і прискорення темпів вакцинації позитивно впливали на очікування підприємств усіх секторів економіки", - пояснюють у регуляторі.

Підприємства будівництва другий місяць поспіль найоптимістичніше оцінювали свої результати на тлі сезонного пожвавлення діяльності, секторальний індекс становив 55.6 проти 58.1 у червні. Респонденти зберігають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень, а також значно поліпшили очікування щодо збільшення чисельності працівників.

Підприємства промисловості третій місяць поспіль оптимістично налаштовані щодо економічних перспектив, їхній індекс становив 51.9 проти 52.5 у червні. Респонденти прогнозують зростання обсягів виготовленої продукції та замовлень, зокрема експортних. Водночас погіршилися оцінки щодо запасів сировини й матеріалів.

Підприємства сфери послуг послабили оптимістичні настрої: секторальний індекс у липні знизився до 50.1 із 52.3 у червні. Респонденти стриманіше оцінюють зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання. Водночас уперше після вересня 2020 року очікується збільшення чисельності працівників.

Очікування підприємств торгівлі хоч і поліпшилися, проте ще не досягли нейтрального рівня: секторальний індекс у липні зріс до 49.7 із 48.2. Респонденти оптимістично налаштовані щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу.

На тлі високих очікувань щодо зростання цін на сировину та матеріали, підприємства всіх секторів економіки прогнозують подорожчання власної продукції/послуг.

Збільшення чисельності працівників очікують підприємства будівництва та сфери послуг, натомість респонденти промисловості та торгівлі наразі зберігають песимізм у цьому питанні.

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