Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроекти, що скасовують детінізаційні закони

За їх словами, існуюча ситуація виштовхує в "сіру зону" сумлінних платників податків

Бізнес звернувся до керівництва профільних парламентських комітетів, голів фракцій, голови Верховної ради України Дмитра Разумкова з закликом не підтримувати законопроекти №3853-1 і №3853-2, які пропонують скасувати розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) як такі, що не мають належного обґрунтування і створюють суттєві ризики відновлення схем мінімізації податків.

Про це заявили Європейська бізнес асоціація, члени Української Ради бізнесу - Громадський союз "Аптечна професійна асоціація України", Асоціація платників податків України, Асоціація імпортерів і дистриб'юторів автокомпонентів, Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки", "Українська федерація індустрії безпеки", повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає РБК - Україна.

У зверненнях йдеться про те, що законослухняний бізнес підтримує вже проголосовані у 2019 році Верховною радою України законів України щодо запровадження програмних РРО поруч з "класичними" касовими апаратами, скасування штрафу в 1 гривню за невидачу фіскального чека, підвищення ефективності контролю за дотриманням законодавства через стимулювання покупців вимагати фіскальний чек і можливість передавати чек в електронній формі, що вкрай важливо для інтернет-торгівлі.

Бізнес-асоціації нагадують парламентським партіям, що відповідні норми підтримані керівництвом двох партій і містяться в Меморандумі про співпрацю, підписаних рік тому Коаліцією УРБ з політичними партіями "Слуга народу" і "Голос".

"Один з пунктів передвиборчого Меморандуму прямо декларує: "Введення єдиного податкового електронного документа для контролю ланцюжка поставок ризикових категорій товарів і стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці", - йдеться у зверненні.

Бізнес не бачить ризиків для легальних учасників ринку в так званому "фіскальному кешбеці", як інструменті забезпечення відповідальності продавця за невидачу фіскального чека.

Закон передбачає значний перелік ідентифікуючих даних, які надає скаржник в самій скарзі, вважають в Українській федерація індустрії безпеки, відзначаючи, що заявник, який дає інформацію про порушення, може це зробити тільки через власний електронний кабінет платника податків (cabinet.sfs.gov.ua/login).

"Зазначені ініціативи забезпечать прозорі та рівні конкурентні умови для всіх учасників ринку і створять загрози тільки для недобросовісних учасників", - йдеться в листі на ВРУ Асоціації платників податків України.

В Асоціації "Українські Імпортери побутової електроніки" закликають ВРУ відмовитися від відкату детенізаційних реформ і не створювати умови для зростання потужних "схем" із заниження виручки і мінімізації податків: "Існуюча ситуація виштовхує в "сіру зону" сумлінних платників податків, які прагнуть до збереження конкурентної спроможності".

Зазначимо, норми законів №128-IX і №129-IX - про поступове розширення сфери застосування РРО та їх програмних аналогів, а також про механізм кешбек - коли покупці отримують частину вартості покупки, якщо продавець видав фіктивний фіскальний чек.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 вересня прийняла за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання законопроєкт №3656, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для агросектору із 20% до 14%.