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Бізнесмен Колесніков пропонує провести Олімпійські ігри в 2036 році в Одесі

Український бізнесмен і лідер партії "Україна - наш дім" Борис Колесніков, відповідальний за підготовку та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року, ініціював проведення Олімпіади-2036 в Одесі та створення спонсорського комітету.
Бізнесмен Колесніков пропонує провести Олімпійські ігри в 2036 році в Одесі Борис Колесніков Фото: Економічна правда

На презентації програми "Чорноморська ініціатива Бориса Колеснікова" він закликав до створення спонсорського комітету з підготовки заявки на проведення Літніх Олімпійських ігор в Одесі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як показує досвід, усі Олімпіади до змагань в Лос-Анджелесі (1984 рік) були збитковими. Усе змінилося лише тоді, коли всі повноваження передали приватному бізнесу. Лише тоді Олімпіади почали приносити дохід і розвиток для тих регіонів, які їх проводили. Яскравим прикладом у цьому випадку є Барселона. Столиця Каталонії до Олімпійських ігор і після - просто два різні міста. Барселона отримала величезні інвестиції і тепер є одним із найбільш відвідуваних і відомих європейських курортів. Такий масштабний інвестиційний проект забезпечить успішний розвиток і зайнятість на багато десятиліть уперед", - сказав Колесніков.

За його словами, "Чорноморська ініціатива" виходить за рамки Одеси та Одеської області й охоплює цілий регіон.

"Проаналізувавши ситуацію в регіоні, ми пропонуємо великий проект, який умовно назвали "Чорноморською ініціативою" і який у разі його успіху може розширитися до "Чорноморсько-Азовської ініціативи". Йдеться про об'єднання потенціалів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей в єдиний економічний макрорегіон для досягнення конкретних цілей в економіці, інфраструктурній політиці та в управлінській сфері", - заявив Колесніков.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський поставив уряду завдання домогтися права провести Олімпійські Ігри, хоча це й дуже дороге задоволення.

 
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28 09 2021 15:37
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