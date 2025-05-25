Блекаут у французьких Каннах міг статися через диверсії

В цей час там мала відбутись церемонія закриття кіонфестивалю.

Вчорашнє відключення електроенергії у французьких Каннах та його околицях могло статися через підпал і пошкодження електроопор.

Про це інформує France Info, посилаючись на місцеву владу і МВС Франції.

Уряд Франції вважає, що підпал міг зіграти певну роль у відключенні електроенергії на південному сході Франції, що поставило під загрозу святкування закриття Каннського кінофестивалю.

Електропостачання було відновлено за кілька годин до церемонії, близько 15:00 за місцевим часом, а було відсутнє з 10 ранку.

Представник французької національної жандармерії сказав, що уряд розслідує можливість підпалу під час пожежі на електричній підстанції поблизу Канн, яка послабила мережу вночі.

Також ьоекатут сталовся через кілька годин після падіння високовольтної лінії в іншому місці.

Наразі влада з'ясовує, що стало причиною обриву цієї лінії.

В своїй заяві префект району Лоран Хоттьо засудив "серйозні акти пошкодження електричної інфраструктури".

Нагадаємо, що вчора, Канни та інші міста на півдні Франції залишись без світла.