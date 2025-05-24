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Канни та інші міста на півдні Франції залишись без світла

24 травня 2025, 20:43
Канни та інші міста на півдні Франції залишись без світла
Фото: eandt.theiet.org
Більше 160 тисяч будинків 5-ту годину перебувають без світла.

Сьогодні, 24 травня, день закриття Каннського кінофестивалю пожежа на підстанції частково залишила без світла місто і сусідні райони. 

Про це повідомляє BFMTV.

Попри світовий кінофестиваль, на Лазурному березі стався блекаут. 

Французьке місто Канни та його околиці постраждали від масштабного відключення електроенергії, в результаті якого, за даними оператора електропостачання RTE, без електроенергії залишилися 160 000 будинків.

Аварія вплинула на Каннський кінофестиваль і було перервано один із сеансів, який пізніше відновили завдяки генератору.

Відключення електроенергії сталося вранці суботи. 

За попередньою інформацією, передувало дві причини: перша, пожежа, яка вночі охопила електричну підстанцію в Таннероні, а друга випливає з першої – пожежа ослабила лінію електропередачі.

 
Канниблекаут

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