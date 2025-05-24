Канни та інші міста на півдні Франції залишись без світла

Більше 160 тисяч будинків 5-ту годину перебувають без світла.

Сьогодні, 24 травня, день закриття Каннського кінофестивалю пожежа на підстанції частково залишила без світла місто і сусідні райони.

Про це повідомляє BFMTV.

Попри світовий кінофестиваль, на Лазурному березі стався блекаут.

Французьке місто Канни та його околиці постраждали від масштабного відключення електроенергії, в результаті якого, за даними оператора електропостачання RTE, без електроенергії залишилися 160 000 будинків.

Аварія вплинула на Каннський кінофестиваль і було перервано один із сеансів, який пізніше відновили завдяки генератору.

Відключення електроенергії сталося вранці суботи.

За попередньою інформацією, передувало дві причини: перша, пожежа, яка вночі охопила електричну підстанцію в Таннероні, а друга випливає з першої – пожежа ослабила лінію електропередачі.