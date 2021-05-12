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Блінкен і Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України, - Bloomberg

На полях саміту членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Росії Сергій Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України. Інцидент стався на неформальній вечері ще до їх двосторонньої зустрічі.
Блінкен і Лавров влаштували "гарячу суперечку" щодо України, - Bloomberg Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
 
За даними джерел видання, Блінкен і Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег. Зокрема, на неформальній вечері 1 грудня слово взяв російський міністр і заявив, що ОБСЄ нібито має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були "державний переворот". Він також звинуватив Євросоюз і НАТО в "придушенні інакомислення", маючи на увазі санкції проти Росії.
 
Блінкен у відповідь нагадав, що під час Майдану лояльні тодішньому президенту Віктору Януковичу сили стріляли по мирних протестуючих у Києві, убивши понад 100 осіб, ще до того, як він втік до Росії. Блінкен також сказав своєму російському колезі, що НАТО - це оборонний союз.
 
Як пише Bloomberg, саме на це гостро відреагувала згодом офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яка відкинула заяви про те, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Блінкен поставили Лаврова "на місце".
 
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що більша частина мінських угод по Донбасу не виконана саме Росією.
 
А Лавров у Стокгольмі заявив, що Захід пообіцяв, що Україна не прийме закон про перехідний період.
 
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05 12 2021 11:25
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