ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС України агресивну поведінку РФ і шляхи підтримки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Блінкен зустрівся з Кулебою у Стокгольмі, говорили про шляхи протидії РФ
Український народ знає про непохитну відданість Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Такої точки зору дотримуються не тільки Сполучені Штати, а й усі наші союзники по НАТО, що було дуже чітко простежуваним у розмовах, які ми мали протягом останніх кількох днів
Фото: Укрінформ
Зустріч відбулася на полях міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Український народ знає про непохитну відданість Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Такої точки зору дотримуються не тільки Сполучені Штати, а й усі наші союзники по НАТО, що було дуже чітко простежуваним у розмовах, які ми мали протягом останніх кількох днів", - зазначив держсекретар США перед початком зустрічі з українським колегою.
"Ми глибоко стурбовані агресивною позицією, яку Росія знову зайняла стосовно України, і я з нетерпінням чекаю можливості поговорити з вами про шлях вперед щодо цього, а також про багато інших речей, важливих у наших відносинах", - сказав він.
Слід зазначити, що зустріч відбулася перед аналогічною двосторонньою зустріччю держсекретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим.
Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
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