Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Блінкен зустрівся з Кулебою у Стокгольмі, говорили про шляхи протидії РФ

Український народ знає про непохитну відданість Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Такої точки зору дотримуються не тільки Сполучені Штати, а й усі наші союзники по НАТО, що було дуже чітко простежуваним у розмовах, які ми мали протягом останніх кількох днів
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС України агресивну поведінку РФ і шляхи підтримки України.
Блінкен зустрівся з Кулебою у Стокгольмі, говорили про шляхи протидії РФ Фото: Укрінформ
Зустріч відбулася на полях міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
 
"Український народ знає про непохитну відданість Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.  Такої точки зору дотримуються не тільки Сполучені Штати, а й усі наші союзники по НАТО, що було дуже чітко простежуваним у розмовах, які ми мали протягом останніх кількох днів", - зазначив держсекретар США перед початком зустрічі з українським колегою.
 
"Ми глибоко стурбовані агресивною позицією, яку Росія знову зайняла стосовно України, і я з нетерпінням чекаю можливості поговорити з вами про шлях вперед щодо цього, а також про багато інших речей, важливих у наших відносинах", - сказав він.
 
Слід зазначити, що зустріч відбулася перед аналогічною двосторонньою зустріччю держсекретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим.
 
Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 12 2021 11:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.