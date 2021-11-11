ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС України Дмитро Кулеба й Державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна і США підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства
Хартія – це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти
Фото: Укрінформ
Церемонія підписання пройшла в будівлі Державного департаменту США у Вашингтоні в середу, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Хартія – це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти", - пояснив напередодні церемонії Кулеба.
Оновлена Хартія замінить аналогічний документ, який Україна й США уклали в 2008 році. Редакція 2021 року має низку відмінностей, насамперед пов’язаних з новими реаліями, зокрема, агресією РФ проти України.
Сполучені Штати підтверджують зобов’язання підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Передбачається розширення двосторонньої взаємодії з метою посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні, а також для зміцнення енергетичної безпеки.
Оновлена Хартія також закріплює підтримку Сполученими Штатами прагнення України до її членства в європейських та євроатлантичних інституціях. Документ позитивно оцінює проведення важливих реформ в Україні. Крім того, в оновленій Хартії закріплена підтримка амбітного плану трансформації української економіки, що передбачає модернізацію ключових секторів та просування інвестицій.
Як повідомлялося, у середу, 10 листопада, в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й Державного секретаря США Ентоні Блінкена.
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