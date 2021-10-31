США та ЄС досягли угоди у суперечці щодо трампівських мит на сталь і алюміній

Цей крок розв'язує одну з найсерйозніших розбіжностей у відносинах між трансатлантичними партнерами

Сполучені Штати досягли угоди з Євросоюзом у багаторічній суперечці з приводу спеціальних тарифів США на імпорт сталі та алюмінію.

Про угоду оголосили міністр торгівлі США Джина Раймондо і торговий представник Кетрін Тай на полях саміту G20, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс підтвердив, що сторони домовилися "припинити" суперечку, але поки що без подробиць.

Президент США Джо Байден та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн мають представити угоду в неділю.

Цей крок розв'язує одну з найсерйозніших розбіжностей у відносинах між трансатлантичними партнерами, сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Відповідно до угоди, ЄС буде дозволено безмитно імпортувати певну кількість металів у США, сказала Раймондо. Крім того, обидві сторони призупинять розгляд справ щодо цього питання в органах Світової організації торгівлі.

Торгова суперечка була спровокована у 2018 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Він запровадив спеціальні тарифи на імпорт сталі та алюмінію. ЄС відповів своїми тарифами на американські товари, такі як джинси, бурбон, мотоцикли та арахісове масло.

Як пояснила Раймондо, тарифи ЄС у відповідь на американські товари повинні були підвищитися до кінця року. Тепер цього не станеться.

Водночас за її словами, буде забезпечено, щоб жодна сталь чи алюмінієва продукція, виготовлена ​​в Китаї, не могла бути імпортована до США з ЄС.

У червні ЄС та США вже призупинили додаткові тарифи на такі товари, як літаки, вино та кетчуп до 2026 року.

Нагадаємо, у червні США та ЄС домовились про припинення суперечки щодо субсидій конкуруючим виробникам літаків Boeing і Airbus та поступове скасування штрафних мит на мільярди доларів.