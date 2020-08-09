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ЄС готується скасувати мита на імпорт окремих товарів зі США

У Єврокомісії зазначають, що ці зменшення мит є першою подібною угодою між США та ЄС за більш ніж 20 років
Скасування мит відбудеться за принципом "держави з найбільшими перевагами" (Most Favored Nation basis - що передбачає надання аналогічних переваг усім членам СОТ) та почне ретроспективно діяти з 1 вересня 2020 року - спершу на 5 років, а згодом, можливо, і на постійній основі.
ЄС готується скасувати мита на імпорт окремих товарів зі США Фото: infoindustria.com.ua

Єврокомісія схвалила проєкт щодо скасування мит на імпорт деяких категорій товарів зі США до ЄС, як це передбачено угодою між ЄС та США від 21 серпня 2020 року, повідомляє "Економічна правда".

Якщо інші інституції Євросоюзу погодять рішення, за цим проєктом буде скасовано мита на ввезення зі США живих та заморожених омарів і похідної продукції. 

Скасування мит відбудеться за принципом "держави з найбільшими перевагами" (Most Favored Nation basis - що передбачає надання аналогічних переваг усім членам СОТ) та почне ретроспективно діяти з 1 вересня 2020 року - спершу на 5 років, а згодом, можливо, і на постійній основі.

США в обмін мають на 50% знизити свої мита на деякі категорії товарів, що імпортуються з ЄС - готові продукти харчування, вироби з кришталю, матеріали для підготовки поверхонь, порох, запалювачі та їхні компоненти.  

Ухвалення таких змін передбачене угодою між ЄС та США від 21 серпня 2020 року, яку анонсували торговий представник США Роберт Лайтайзер і тодішній єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган. Взаємне зменшення мит збільшить доступність ринків приблизно на 200 млн євро щорічно. 

За словами виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, обсяг торгівлі товарами й послугами між ЄС та США складає понад 1,3 трлн євро щорічно.

"Ця угода є справді взаємно вигідною для сторін та допоможе ще більш посилити наше партнерство. Це збільшить доступність ринку для наших експортерів та знизить вартість імпортованих товарів. ... Європейська сторона важає цю угоду важливим кроком до покращення наших відносин та вирішення суперечливих питань. Ми прагнемо якнайбільш поглиблювати трансатлантичну співпрацю", - зазначив Валдіс Домбровскіс. 

У Єврокомісії зазначають, що ці зменшення мит є першою подібною угодою між США та ЄС за більш ніж 20 років.

Як вже повідомлялося, 8 вересня Єврокомісія висунула Валдіса Домбровскіса на посаду єврокомісара з питань торгівлі, після відставки Філа Хогана у зв'язку зі скандалом щодо порушення карантину.

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08 09 2020 15:59
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