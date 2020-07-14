БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКитайська сторона прожовжу виконувати першу фазу торговельної угоди, попри труднощі, викликані COVID-91.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай продовжує виконувати першу фазу торговельної угоди зі США
"Перша фаза жива, вони купують", - сказав Дональд Трамп під час круглого столу в Білому домі
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Китайська сторона, незважаючи на труднощі в двосторонніх відносинах, продовжує імпортувати товари в рамках першої фази торговельної угоди з США, заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Перша фаза жива, вони (китайці - ІФ) купують", - сказав він під час круглого столу в Білому домі.
При цьому Трамп підкреслив, що це не означає, що Вашингтон закриє очі на всі проблеми, викликані коронавірусом COVID-19, який почав поширюватися саме в КНР.
"Не треба забувати про те, що Китай зробив з усім світом через цей сучасний аналог чуми", - сказав президент США.
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