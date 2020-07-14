Китай продовжує виконувати першу фазу торговельної угоди зі США

"Перша фаза жива, вони купують", - сказав Дональд Трамп під час круглого столу в Білому домі

Китайська сторона прожовжу виконувати першу фазу торговельної угоди, попри труднощі, викликані COVID-91.

Китайська сторона, незважаючи на труднощі в двосторонніх відносинах, продовжує імпортувати товари в рамках першої фази торговельної угоди з США, заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Перша фаза жива, вони (китайці - ІФ) купують", - сказав він під час круглого столу в Білому домі.

При цьому Трамп підкреслив, що це не означає, що Вашингтон закриє очі на всі проблеми, викликані коронавірусом COVID-19, який почав поширюватися саме в КНР.

"Не треба забувати про те, що Китай зробив з усім світом через цей сучасний аналог чуми", - сказав президент США.

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