Китай введе санкції проти США Це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона

Китай оголосив про санкції проти посадових осіб і організацій США, включаючи сенатора-республіканця Марко Рубіо. Це відповідне рішення на американські санкції.

Фото: колаж РБК-Україна

Про це повідомляє Reuters, передає РБК - Україна. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін сказала, що це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини відносно уйгурського мусульманської меншини. Нагадаємо, що китайський автовиробник Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.

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