ПОЛІТИКА НОВИНИКитай оголосив про санкції проти посадових осіб і організацій США, включаючи сенатора-республіканця Марко Рубіо. Це відповідне рішення на американські санкції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китай введе санкції проти США
Це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона
Фото: колаж РБК-Україна
Про це повідомляє Reuters, передає РБК - Україна.
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін сказала, що це відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини відносно уйгурського мусульманської меншини.
Нагадаємо, що китайський автовиробник Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.
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