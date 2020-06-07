У Китаї представили два мініелектрокари

Про це повідомляє портал Carbuzz, зазначає "Укрінформ".

"Китайська компанія Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus" , - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вартість електромобілів стартує від 9 170 та 9 880 доларів США відповідно.

Зазначається, що обидва автомобілі мають двигун із потужністю в 53 кінських сил та батарею у 31,9 кВт, яка дозволяє транспортним засобам проїхати до 304 км без підзарядки.

Максимальна швидкість у E300 та E300 Plus не перевищує 100 кілометрів за годину.