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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї представили два мініелектрокари

Вартість електромобілів стартує від 9 170 та 9 880 доларів США відповідно
Китайський автовиробник Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.
У Китаї представили два мініелектрокари Фото: Укрінформ

Про це повідомляє портал Carbuzz, зазначає "Укрінформ".

"Китайська компанія Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus" , - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вартість електромобілів стартує від 9 170 та 9 880 доларів США відповідно.

Зазначається, що обидва автомобілі мають двигун із потужністю в 53 кінських сил та батарею у 31,9 кВт, яка дозволяє транспортним засобам проїхати до 304 км без підзарядки.

Максимальна швидкість у E300 та E300 Plus не перевищує 100 кілометрів за годину.

Електромобілі доступні, зокрема, у білому, сірому, синьому, червоному кольорах.

Як повідомлялося, американський автовиробник Lordstown Motors представив свій перший електрокар Endurance.

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06 07 2020 15:03
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