У Китаї представили два мініелектрокари
Про це повідомляє портал Carbuzz, зазначає "Укрінформ".
"Китайська компанія Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus" , - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, вартість електромобілів стартує від 9 170 та 9 880 доларів США відповідно.
Зазначається, що обидва автомобілі мають двигун із потужністю в 53 кінських сил та батарею у 31,9 кВт, яка дозволяє транспортним засобам проїхати до 304 км без підзарядки.
Максимальна швидкість у E300 та E300 Plus не перевищує 100 кілометрів за годину.
Електромобілі доступні, зокрема, у білому, сірому, синьому, червоному кольорах.
Як повідомлялося, американський автовиробник Lordstown Motors представив свій перший електрокар Endurance.
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