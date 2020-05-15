Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє звужуватися

«Польська компанія Triggo розробила легкий електрокар для великих міст. Він зможе звузити свою ширину зі 148 сантиметрів до 86 в разі необхідності»

Польська компанія Triggo розробила електрокар, який зможе звузити свою ширину на понад 60 сантиметрів для проїзду у заторах.

Про це повідомляє портал Electrive, передає Укрінформ.

«Польська компанія Triggo розробила легкий електрокар для великих міст. Він зможе звузити свою ширину зі 148 сантиметрів до 86 в разі необхідності», - йдеться у повідомленні.

Саме звуження автомобіля допоможе йому проїжджати затори між класичними автомобілями.

Як повідомляє портал, електрокар розрахований на двох людей.

У 400-кілограмоваму автомобілі вбудовані два електричні двигуни з потужністю в 15кВт та батарея з потужністю у 8 кВт за годину.

Максимальна швидкість становить 90 кілометрів за годину. За словами виробників, транспортний засіб може проїхати без підзарядки до 100 кілометрів.

Зазначається, що масове виробництво електрокара може розпочатися вже у 2021 році.

Нагадаємо, що 27 травня компанія Ілона Маска SpaceX здійснить пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. А перед цим компанія випустила браузерну гру за мотивами запуску.