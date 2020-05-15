Протиснутися у заторах: представили електрокар, що вміє звужуватися
Про це повідомляє портал Electrive, передає Укрінформ.
«Польська компанія Triggo розробила легкий електрокар для великих міст. Він зможе звузити свою ширину зі 148 сантиметрів до 86 в разі необхідності», - йдеться у повідомленні.
Саме звуження автомобіля допоможе йому проїжджати затори між класичними автомобілями.
Як повідомляє портал, електрокар розрахований на двох людей.
У 400-кілограмоваму автомобілі вбудовані два електричні двигуни з потужністю в 15кВт та батарея з потужністю у 8 кВт за годину.
Максимальна швидкість становить 90 кілометрів за годину. За словами виробників, транспортний засіб може проїхати без підзарядки до 100 кілометрів.
Зазначається, що масове виробництво електрокара може розпочатися вже у 2021 році.
Нагадаємо, що 27 травня компанія Ілона Маска SpaceX здійснить пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. А перед цим компанія випустила браузерну гру за мотивами запуску.
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