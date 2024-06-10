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Блінкен летить до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі

10 червня 2024, 14:46
Блінкен летить до Ізраїлю і Єгипту домовлятись про перемир'я в Газі
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Єгипет та Ізраїль тоді, коли Вашингтон намагається посилити тиск на Хамас та Ізраїль, щоб досягти припинення вогню в Газі та не допустити поширення війни на Ліван.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Це стане восьмим візитом Блінкена до регіону після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль 7 жовтня.

Цього тижня Блінке також відвідає Йорданію і Катар. 

Американський держсекратера зустрінеться з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі в Каїрі, а потім вирушить до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і міністром оборони Йоавом Галланом.

Візит відбувається після того, як 31 травня президент США Джо Байден запропонував Ізраїлю триетапний план припинення вогню, який передбачає остаточне припинення бойових дій, звільнення ізраїльських заручників і палестинських ув'язнених і відбудову Гази.

Під час поїздки Блінке планує обговорити з партнерами необхідність запобігти подальшій ескалації конфлікту, заявив у п'ятницю речник Державного департаменту США Метью Міллер. Конфлікт між Ізраїлем і ліванською "Хезболлою" знаходиться в небезпечній стадії після більш ніж восьми місяців бойових дій, викликаних війною в Газі, і обидві сторони сигналізують про готовність до більш масштабного протистояння.

Сьогодні також стало відомо, що міністр військового кабінету Ізраїлю подав у відставку через розбіжності з Нетаньягу.
ІзраїльЄгипетвізитЕнтоні Блінкен

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