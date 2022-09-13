RSS
НОВИНИ

Блінкен: Наступ українських сил ще тільки починається, а значний прогрес уже є

Ольга
Матарикіна
Значного прогресу українці домоглися особливо на північному сході
Блінкен: Наступ українських сил ще тільки починається, а значний прогрес уже є Фото: vebidoo.com

Контрнаступ України проти російської армії ще тільки починається, але українські сили домоглися "значного прогресу", заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена на прес-конференції в Мехіко.

 

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано", - сказав він, зазначивши, наступ був забезпечений значною підтримкою з боку Сполучених Штатів необхідними засобами, однак "перш за все, це результат надзвичайної мужності і стійкості українців".

 

За його словами, наступ "має одну чітку мету: повернути землі, які були захоплені в результаті агресії Росії".

 

При цьому він відзначив "значний прогрес українців особливо на північному сході", додавши, що "це все ще перші дні".

 

Держсекретар США також заявив, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки у Росії все ще є дуже значні сили і озброєння в Україні, які вона все ще використовує "без розбору" проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

 

"Росія вчинила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і повинна її зупинити", - сказав він.

 

8 вересня 2022 року Держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з візитом у Києві. Він підтвердив надання Україні військової допомоги на 675 млн доларів та анонсував виділення додаткових 2,2 млрд доларів на оборону України та її сусідів.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2022 11:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Атака путіна на європейську демократію працює. Агенти кремля в Європі намагаються стримати підтримку України - Politico

Атака путіна на європейську демократію працює. Агенти кремля в Європі намагаються стримати підтримку України - Politico

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.