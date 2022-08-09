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Сполучені Штати виділять $2,2 млрд на оборону України та її сусідів

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві підтвердив надання Україні військової допомоги на 675 млн та анонсував виділення додаткових $2,2 млрд на оборону України та її сусідів.
Сполучені Штати виділять $2,2 млрд на оборону України та її сусідів Фото: Укрінформ

За словами Блінкена, він вже дав розпорядження на підготовку відповідної допомоги.

«Я розпорядився виділити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів від Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну», - написав держсекретар США у Twitter.

Як повідомлялось, США передадуть Україні допомогу на 675 мільйонів доларів, яка буде включати додаткові ракети і бронемашини. Таким чином, вартість загальної допомоги США за час з початку російського вторгнення зросте до 13,5 мільярдів доларів.

Раніше також повідомлялось, що ООН оцінить наслідки російської війни проти України.

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08 09 2022 18:36
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