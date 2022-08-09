Сполучені Штати виділять $2,2 млрд на оборону України та її сусідів
За словами Блінкена, він вже дав розпорядження на підготовку відповідної допомоги.
«Я розпорядився виділити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів від Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну», - написав держсекретар США у Twitter.
Як повідомлялось, США передадуть Україні допомогу на 675 мільйонів доларів, яка буде включати додаткові ракети і бронемашини. Таким чином, вартість загальної допомоги США за час з початку російського вторгнення зросте до 13,5 мільярдів доларів.
Раніше також повідомлялось, що ООН оцінить наслідки російської війни проти України.
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