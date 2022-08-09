ООН оцінить наслідки російської війни проти України

Про це повідомила на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця генсека організації з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Укрінформ.

Результати дослідження планується оприлюднити у грудні.

За даними Дікарло, загальна кількість підтверджених жертв війни серед цивільного населення становить 5718 осіб, у тому числі 372 дитини, поранені - відповідно 8199 та 635.

Вона підкреслила, що реальні цифри, очевидно, значно вищі.

Понад 6,9 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними особами, більш як 7 млн біженців зареєстровані в Європі, додала заступниця генсека ООН.

Дікарло також указала, що зараз 12,7 млн українців отримують різні форми допомоги, до якої долучилося понад 560 гуманітарних організацій. Водночас гумдопомога охоплює лише 1 млн осіб на окупованих територіях, попри величезні гуманітарні потреби в тих регіонах.

Посадовиця ООН констатувала, що Чорноморська зернова ініціатива, укладена Україною, Туреччиною, росією та ООН, продовжує сприяти експорту продовольства. Від початку серпня з українських портів вже вийшла сотня суден з більш як 2,3 млн тонн вантажів.

При цьому Всесвітня продовольча програма ООН зафрахтувала три кораблі для перевезення українського зерна для потреб своїх гуманітарних операцій.