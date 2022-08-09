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ООН оцінить наслідки російської війни проти України

Програма розвитку ООН приступила до оцінки наслідків розв'язаної росією війни для умов життя, доступу до охорони здоров'я, освіти, засобів до існування, а також впливу на загальний рівень бідності
ООН оцінить наслідки російської війни проти України Фото: з вільних джерел
Програма розвитку ООН приступила до оцінки наслідків розв'язаної росією війни для умов життя, доступу до охорони здоров'я, освіти, засобів до існування, а також впливу на загальний рівень бідності.
 

Про це повідомила на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця генсека організації з політичних питань Розмарі Дікарло, передає Укрінформ.

Результати дослідження планується оприлюднити у грудні.

За даними Дікарло, загальна кількість підтверджених жертв війни серед цивільного населення становить 5718 осіб, у тому числі 372 дитини, поранені - відповідно 8199 та 635.

Вона підкреслила, що реальні цифри, очевидно, значно вищі.

Понад 6,9 млн осіб в Україні є внутрішньо переміщеними особами, більш як 7 млн біженців зареєстровані в Європі, додала заступниця генсека  ООН.

Дікарло також указала, що зараз 12,7 млн українців отримують різні форми допомоги, до якої долучилося понад 560 гуманітарних організацій. Водночас гумдопомога охоплює лише 1 млн осіб на окупованих територіях, попри величезні гуманітарні потреби в тих регіонах.

Посадовиця ООН констатувала, що Чорноморська зернова ініціатива, укладена Україною, Туреччиною, росією та ООН, продовжує сприяти експорту продовольства. Від початку серпня з українських портів вже вийшла сотня суден з більш як 2,3 млн тонн вантажів.

При цьому Всесвітня продовольча програма ООН зафрахтувала три кораблі для перевезення українського зерна для потреб своїх гуманітарних операцій.

Частково завдяки Чорноморській зерновій ініціативі світові ціни на продовольчі товари знижуються, додала Дікарло.

Як повідомляв iPress, Організація Об'єднаних Націй (ООН) прогнозує голод у Сомалі вже до кінця цього року через відсуиність українського зерна.
 
 
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08 09 2022 09:41
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