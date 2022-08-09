Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн - глава Пентагону
Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
"За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до $675 млн", – сказав Остін.
Відомо, що пакет включатиме:
- 105-мм гаубиці;
- артилерійські боєприпаси для Himars;
- ракети Harm;
- машини Humvees;
- броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.
Як відомо, за підсумками зустрічей у форматі "Рамштайн" понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи.
Сьогоднішнє засідання стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.
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