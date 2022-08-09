Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн - глава Пентагону

Ллойд Остін розповів, що пакет включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту

Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

"За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до $675 млн", – сказав Остін.

Відомо, що пакет включатиме:

105-мм гаубиці;

артилерійські боєприпаси для Himars;

ракети Harm;

машини Humvees;

броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

Як відомо, за підсумками зустрічей у форматі "Рамштайн" понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи.

Сьогоднішнє засідання стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.