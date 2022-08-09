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Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн - глава Пентагону

Ллойд Остін розповів, що пакет включатиме гаубиці, ракети Harm, боєприпаси для Himars та системи штучного інтелекту
Україна отримає від США пакет озброєння на $675 млн - глава Пентагону Фото: afp.com

Пентагон сьогодні, 8 вересня, оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн. 

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

"За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до $675 млн", – сказав Остін.

Відомо, що пакет включатиме:

  • 105-мм гаубиці;
  • артилерійські боєприпаси для Himars;
  • ракети Harm;
  • машини Humvees;
  • броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

 

Як відомо, за підсумками зустрічей у форматі "Рамштайн" понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи.

Сьогоднішнє засідання стане п'ятим за рахунком. Союзники зберуться у Німеччині на авіабазі, яка дала назву формату. Там же відбулася перша зустріч у квітні 2022 року.

 

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08 09 2022 12:30
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