Блінкен обговорив з МЗС Туреччини "зернову угоду"

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, де обговорив потребу розв'язати проблему негуманного використання кремлем продовольства як зброї у війні.

Про це повідомляє Держдеп.

Під час розмови з турецьким колегою, Блінкен подякував Туреччині за її лідерство у Чорноморській зерновій ініціативі та наголосив на нагальній потребі протидіяти негуманному використанню росією продовольства як зброї війни.

"Державний секретар подякував Туреччині за її лідерство у Чорноморській зерновій ініціативі та відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання Кремлем продовольства як зброї у війні", - пише Держдеп.

Також Блінкен в розмові з Хаканом Фіданом "підкреслив важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном".

Також Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для подальшої його ратифікації.