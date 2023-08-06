Матеріали:
Теми:

Блінкен обговорив з МЗС Туреччини "зернову угоду"

06 серпня 2023, 14:17
Блінкен обговорив з МЗС Туреччини
Twitter
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, де обговорив потребу розв'язати проблему негуманного використання кремлем продовольства як зброї у війні.

Про це повідомляє Держдеп.

Під час розмови з турецьким колегою, Блінкен подякував Туреччині за її лідерство у Чорноморській зерновій ініціативі та наголосив на нагальній потребі протидіяти негуманному використанню росією продовольства як зброї війни.

"Державний секретар подякував Туреччині за її лідерство у Чорноморській зерновій ініціативі та відзначив нагальну потребу розв'язати проблему негуманного використання Кремлем продовольства як зброї у війні", - пише Держдеп.

Також Блінкен в розмові з Хаканом Фіданом "підкреслив важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном".

Також Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для подальшої його ратифікації.

Нещодавно Блінкен закликав країни ООН сказати росії: "Досить!".
СШАТуреччинаБлінкенФідан

Останні матеріали

Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється