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ПОЛІТИКА

Блінкен: Позиція України в Курській області матиме вирішальне значення для переговорів

06 січня 2025, 10:37
Блінкен: Позиція України в Курській області матиме вирішальне значення для переговорів
Фото: Укрінформ
Ентоні Блінкен розповів, коли можуть відбутися ці переговори.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на фоні заявив, що позиція України в Курській області рф має вирішальне значення для будь-яких майбутніх переговорів, передає Barrons з посиланням на AFP.

Така заява прозвучала на фоні того, як українські військові в Курській області атакували росіян на кількох напрямках.

За словами Блінкена, адміністрація чинного президента США Джо Байдена хоче забезпечити Україні «якомога сильнішу руку для гри».

"Їхня позиція в Курській області є важливою, тому що, безумовно, це те, що враховуватиметься в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в прийдешньому році", – сказав Блінкен журналістам у Сеулі.

Він додав, що навіть якщо переговори відбудуться, Україна все одно потребуватиме «адекватних гарантій безпеки» від президента росії владіміра путіна.

"У якийсь момент буде припинення вогню. путін не буде вважати, що гру закінчено… Його імперські амбіції залишаються, і він намагатиметься відпочити, переоснаститися і, врешті-решт, знову атакувати", – заявив держсекретар США та закликав до «адекватного стримування, щоб він цього не зробив».

Він не коментував безпосередньо операції в Курській області, де проросійські військові блогери повідомили про новий потужний наступ українських військ.

Нещодавно держсекретар сказав, що російський диктатор владімір путін зазнав невдачі у повномасштабній війні проти України. 

війнапереговориЕнтоні БлінкенКурськ

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