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Блінкен в інтерв’ю для NYT: путін зазнав невдачі в Україні

05 січня 2025, 18:01
Блінкен в інтерв’ю для NYT: путін зазнав невдачі в Україні
Twitter
За словами держсекретаря США, Вашингтон залишиться для України "найважливішим прихильником".

Держсекретар сказав, що російський диктатор Володимир путін зазнав невдачі у повномасштабній війні проти України. 

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю The New York Times.

"Амбіції Путіна полягали в тому, щоб стерти її з карти. Ми зупинили це. путін зазнав невдачі. Україна стоїть. І я вважаю, що вона також має винятковий потенціал не тільки вижити, а й процвітати в майбутньому", - йдеться в інтер’ю.

Блінкен додав, що майбутнє України, в тому числі залежить від рішень, які прийматиме майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа.

Американський державний секретар сподівається, що Вашингтон залишиться для України "найважливішим прихильником". 

А от щодо закінчення війни, то Блінкен вважає, що це рішення виключно за українцями.

Крім того, днями Блінкен заявив, що припинення вогню дасть путіну час, щоб переозброїтися і знову напасти на Україну.

 

Ентоні БлінкенДержсекретар

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