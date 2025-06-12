Держсекретар США привітав росіян з днем рф

Там додали, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з росією.

Державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян з днем росії і заявив, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з рф, а також досягнення міцного миру між москвою і Києвом.

Про це стало відомо з його звернення на сайті Держдепу.

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем росії.

США, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з російською федерацією з метою досягнення міцного миру між росією і Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами", - йдеться у зверненні.

Про те, що сьогодні окупанти святкують день рф повідомили і в Генштабі, коли озвучили, що росія на війні втратила більше 1 млн осіб.