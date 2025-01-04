Блінкен вважає, що припинення вогню дасть путіну час, щоб переозброїтися і знову напасти на Україну

Припинення вогню може дати російському диктаторові путіну час, аби набратися сили і в майбутньому знову напасти на Україну.

"Малоймовірно, що путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде припинення вогню, то, на думку путіна, припинення вогню, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому для того, щоб будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію. І це може мати безліч форм", - сказав Блінкен.

На думку держсекретаря, стримувальними факторами можуть бути членство України в НАТО або ж гарантії безпеки від інших держав.

"Це може статися через НАТО і ми виведемо Україну на шлях членства в НАТО. Це може статися через гарантії безпеки, зобов'язань і поруки з боку різних країн, щоб дати росії зрозуміти, що у разі повторного нападу у неї виникнуть великі проблеми", - зауважив Блінкен.

Він наголосив, що лише українці мають ухвалити рішення, чи пора закінчувати війну.

За словами Блінкена, немає ніяких ознак того, що росія готова до діалогу щодо припинення війни на справедливих і довготривалих умовах.