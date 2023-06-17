Блінкен про заяви путіна: Не бачимо ознак ескалації

Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на заяви президента росії путіна щодо розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Блінкен заявив, що США не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю", – сказав держсекретар.

Блінкен засудив самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за "безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом Білорусі всупереч волі білоруського народу".

І нагадав, що путін виправдовував своє вторгнення в Україну бажанням гарантувати, що Київ не отримає ядерну зброю.

"Було б досить іронічно для президента путіна зараз говорити про розміщення ядерної зброї на території сусідньої держави, зокрема ту, яка відмовилася від ядерної зброї, яка їй дісталася, коли розпався Радянський Союз", – додав держсекретар.