Блінкен про заяви путіна: Не бачимо ознак ескалації
Блінкен заявив, що США не бачать причин для коригування власної ядерної позиції.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю", – сказав держсекретар.
Блінкен засудив самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за "безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом Білорусі всупереч волі білоруського народу".
І нагадав, що путін виправдовував своє вторгнення в Україну бажанням гарантувати, що Київ не отримає ядерну зброю.
"Було б досить іронічно для президента путіна зараз говорити про розміщення ядерної зброї на території сусідньої держави, зокрема ту, яка відмовилася від ядерної зброї, яка їй дісталася, коли розпався Радянський Союз", – додав держсекретар.