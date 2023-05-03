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Блінкен прокоментував так звану атаку безпілотників на кремль – CNN

03 травня 2023, 18:40
Блінкен прокоментував так звану атаку безпілотників на кремль – CNN
Фото: Укрінформ
Він зазначив, що важко коментувати, не знаючи фактів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачив повідомлення з москви про нібито атаку українських безпілотників на кремль, але він жодним чином не може їх підтвердити.

Про це пише CNN.

"Я б сприйняв все, що надходить із кремля, з великою обережністю. Ми побачимо, якими є факти. І дуже важко коментувати або спекулювати на цьому, не знаючи реальних фактів", – додав держсекретар.

Нагадаємо, у пресслужбі путіна сьогодні заявили, що Україна вночі нібито намагалася завдати удару по кремлю – було збито два безпілотні літальні апарати, постраждалих немає.

Кремльбезпілотникивійна в Україніросія окупантиатака дронів

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