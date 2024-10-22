Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блінкен розпочинає чергове турне Близьким Сходом

22 жовтня 2024, 09:33
Блінкен розпочинає чергове турне Близьким Сходом
Getty Images
Це вже одинадцята поїздка Блінкена до регіону з часів нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 22 жовтня, прибуде до Ізраїлю — це буде його перша зупинка в межах чергового турне Близьким Сходом, спрямованого на відновлення переговорів про припинення вогню в Секторі Гази й обговорення майбутнього анклаву після ліквідації лідера Хамас Ях'ї Сінвара. Втім, будь-який прорив напередодні майбутніх виборів у США виглядає примарним.

Про це повідомляє Reuters.

Чергова поїздка Блінкена - його одинадцятий візит у регіон з часу нападу бойовиків Хамас на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, відбувається в той час, коли ізраїльські військові активізували кампанію в Секторі Гази, а також у Лівані проти підтримуваного Іраном угруповання “Хезболла”.

Запланована тижнева поїздка Блінкена, яка включатиме зупинку в Йорданії в середу, 23 жовтня, і в Досі, також відбувається на тлі підготовки регіону до відповіді Ізраїлю на ракетну атаку Ірану 1 жовтня. Відплата з боку Ізраїлю може порушити роботу нафтових ринків і призвести до повномасштабної війни між запеклими ворогами.

Щодо Гази, Блінкен зосередиться на обговоренні шляхів припинення війни, планів щодо анклаву після завершення бойових дій та покращення ситуації з гуманітарною допомогою. Минулого тижня США закликали Ізраїль вжити конкретних заходів для покращення гуманітарної ситуації в Газі.

За словами джерела Reuters, під час візиту в Ізраїль та в арабські країни Блінкен зосередиться на питаннях "майбутнього", зокрема, на безпеці, управлінні та відновленні. Наявність детальних планів щодо кожного з цих пунктів розглядається як передумова для досягнення будь-якого тривалого вирішення конфлікту.

Держсекретар обговорить з Ізраїлем та іншими країнами й те, як забезпечити дипломатичне вирішення конфлікту з "Хезболлою", і продовжить обговорення очікуваної відповіді на ракетну атаку Ірану.

Експерти кажуть, що позиції Хамас та Ізраїль глибоко неузгоджені, тому сторони навряд чи підуть на значні поступки до президентських виборів у США 5 листопада, результати яких можуть "перевернути" американську політику. “Дуже важко уявити”, що Блінкену вдасться досягти прориву цього тижня, кажуть аналітики.

Адміністрація президента США Джо Байдена розцінила ліквідацію Сінвара минулого тижня як можливість для відкриття шляху до закінчення війни в Газі, але прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляє, що бойові дії триватимуть.

Деякі аналітики припускають, що Нетаньягу може вважати за краще дочекатися закінчення терміну Байдена, який залишить посаду в січні, щоб “спробувати свої сили” з новим президентом США, яким може стати кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс або ж республіканець Дональд Трамп. 

Пропозиція про припинення вогню в Газі, над якою США й посередники (Єгипет і Катар) працювали протягом декількох місяців, на думку аналітиків, більше не виглядає здійсненною, а відсутність командування й контролю всередині Хамас також ускладнює переговорний процес.

Втім, виступаючи перед журналістами в понеділок, 21 жовтня, представник Державного департаменту США Ведант Пател зазначав, що американські чиновники бачать можливість руху вперед щодо припинення вогню.

БлінкенБлизький СхідХАМАС

Останні матеріали

Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється