Блінкен та принц Саудівської Аравії "відверто" поговорили – Reuters

Говорили про Ізраїль, конфлікт в Ємені, заворушення в Судані, а також права людини.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом у середу, 7 червня, і обговорив широке коло двосторонніх питань у "відкритій, відвертій" розмові.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова американського чиновника.



Блінкен прибув до Саудівської Аравії пізно ввечері у вівторок, 6 червня, з довгоочікуваним візитом на тлі погіршення відносин через поглиблення розбіжностей з усіх питань - від політики щодо Ірану до питань регіональної безпеки, цін на нафту і прав людини.

Вашингтон також сподівається на подальші переговори про нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, одночасно протидіючи розширенню китайського і російського впливу в регіоні.



За словами американського чиновника, зустріч Блінкена і фактичного правителя королівства тривала годину та сорок хвилин і охопила багато тем, включаючи Ізраїль, конфлікт в Ємені, заворушення в Судані, а також права людини.

"Ми досягли значного зближення щодо потенційних ініціатив, де поділяємо спільні інтереси, але також визнали, де у нас є розбіжності", - сказав американський чиновник.

Очікувалося, що значна частина дискусії буде присвячена можливій нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем, хоча офіційні особи не розраховують на ймовірність будь-якого негайного або значного прогресу в цьому питанні.

"Вони обговорили потенціал для нормалізації відносин з Ізраїлем і домовилися про продовження діалогу з цього питання", - сказав американський чиновник, не надавши деталей.

Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн встановили відносини з Ізраїлем у 2020 році за попередньої адміністрації США Дональда Трампа.



Ер-Ріяд не пішов за цим прикладом, заявивши, що спочатку слід вирішити питання палестинської державності. У квітні Саудівська Аравія відновила зв'язки з Іраном, регіональним конкурентом і заклятим ворогом Ізраїлю.



Розвиток цивільної ядерної програми є однією з умов Ер-Ріяда для нормалізації відносин з Ізраїлем, повідомило джерело, знайоме з переговорами. Офіційні особи Саудівської Аравії чи США публічно не підтвердили це.За словами американського чиновника, Блінкен також порушив питання прав людини, як на загальному рівні, так і стосовно конкретних випадків, хоча і не сказав, про які саме випадки йдеться.

Королівство вкладає сотні мільярдів доларів у трансформацію та відкриття своєї економіки, щоб зменшити залежність від сирої нафти. Реформи супроводжуються низкою арештів критиків Мухаммеда бін Салмана, а також бізнесменів, священнослужителів і правозахисників.