Блінкен: Трамп зможе укласти сильну угоду для України

За його словами, москві не вдалося підпорядкувати собі Київ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що новий глава Білого дому США Дональд Трамп зможе укласти "хорошу угоду" для України і адміністрація Трампа працюватиме над "хорошою" і "сильною" мирною угодою.

Про це він сказав в інтерв’ю німецький телеканал N-TV.

"Я впевнений, що нова адміністрація буде в змозі допомогти укласти вигідну угоду, якщо українці цього побажають", - заявив Блінкен.

Державний секретар додав, що росії не вдалося підпорядкувати Україну "завдяки адміністрації президента США Джо Байдена" та іншим міжнародним партнерам.

Також Блінкен заявляв, що Адміністрація Трампа отримає найсильніші позиції у зовнішній політиці, зокрема щодо України.