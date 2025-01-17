Блінкен: Трамп зможе укласти сильну угоду для України
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що новий глава Білого дому США Дональд Трамп зможе укласти "хорошу угоду" для України і адміністрація Трампа працюватиме над "хорошою" і "сильною" мирною угодою.
Про це він сказав в інтерв’ю німецький телеканал N-TV.
"Я впевнений, що нова адміністрація буде в змозі допомогти укласти вигідну угоду, якщо українці цього побажають", - заявив Блінкен.
Державний секретар додав, що росії не вдалося підпорядкувати Україну "завдяки адміністрації президента США Джо Байдена" та іншим міжнародним партнерам.
Також Блінкен заявляв, що Адміністрація Трампа отримає найсильніші позиції у зовнішній політиці, зокрема щодо України.