Блінкен цього тижня відвідає Близький Схід
Про це йдеться на сайті Держдепу.
Ізраїль Блінкен відвідає вже вчетверте від початку війна з Хамас.
Державний секретар відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побуває на Західному березі річки Йордан і зробить зупинку в Греції.
"Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою", - розказав повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Востаннє в листопаді Блінкен планував новий візит до Ізраїлю.