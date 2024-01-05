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Блінкен цього тижня відвідає Близький Схід

05 січня 2024, 13:22
Блінкен цього тижня відвідає Близький Схід
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Державний секретар відвідає Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію, Ізраїль, Західний берег та Єгипет.

Про це йдеться на сайті Держдепу. 

Ізраїль Блінкен відвідає вже вчетверте від початку війна з Хамас. 

Державний секретар відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побуває на Західному березі річки Йордан і зробить зупинку в Греції.

"Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою", - розказав повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер. 

Востаннє в листопаді Блінкен планував новий візит до Ізраїлю.

 

Близький СхідБлінкен

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