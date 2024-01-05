Блінкен цього тижня відвідає Близький Схід

Державний секретар відвідає Туреччину, Грецію, Йорданію, Катар, ОАЕ, Саудівську Аравію, Ізраїль, Західний берег та Єгипет.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Ізраїль Блінкен відвідає вже вчетверте від початку війна з Хамас.

Державний секретар відвідає Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побуває на Західному березі річки Йордан і зробить зупинку в Греції.

"Ми не очікуємо, що кожна розмова в цій поїздці буде легкою", - розказав повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Востаннє в листопаді Блінкен планував новий візит до Ізраїлю.