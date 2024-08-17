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ПОЛІТИКА

Блінкен відвідає Ізраїль, поки тривають переговори про припинення вогню в Газі

17 серпня 2024, 11:41
Блінкен відвідає Ізраїль, поки тривають переговори про припинення вогню в Газі
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Під час свого дев'ятого візиту в регіон з початку війни у жовтні 2023 року, глава американської дипломатії зустрінеться з ізраїльськими чиновниками.

Державний секретар США Ентоні Блінкен цими вихідними відвідає Ізраїль, де обговорить підготовку до чергового раунду переговорів з укладення угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час свого дев'ятого візиту в регіон з початку війни у жовтні 2023 року, глава американської дипломатії зустрінеться з ізраїльськими чиновниками.

"Держсекретар Блінкен підкреслить критичну необхідність для всіх сторін у регіоні уникати ескалації або будь-яких інших дій, які можуть підірвати можливість остаточного укладення угоди", - зазначив прес-секретар Держдепартаменту Ведант Патель.

Після дводенних переговорів у Катарі, до кінця наступного тижня міжнародні посередники планують відновити переговори про припинення вогню в Каїрі (Єгипет).

Великим знаком питання зараз є Хамас, який не відправив свого представника на останні переговори. Речник угруповання звинуватив Ізраїль у висуненні нових умов для підриву переговорів.

Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані у четвер провів переговори з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані.

Міністерство закордонних справ Катару повідомило, що Аль Тані наголосив на необхідності спокою і деескалації в регіоні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що "ми ближче, ніж коли-небудь", до припинення вогню у Секторі Гази. Проте він зазначив, що угода ще не досягнена, оскільки переговори про мир призупинені до наступного тижня.

Ентоні БлінкенСектор ГазиІзраїль

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