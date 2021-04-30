Блінкен відвідає Київ 5-6 травня, зустрінеться з Зеленським

На зустрічах Блінкен заохочуватиме до постійного прогресу у реалізації програми інституційних реформ в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту до України 5-6 травня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, пише "Європейська правда".

Як відзначили в Держдепі, Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства. Мета зустрічей - підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі тривалої агресії Росії.

Крім того, підкреслили в Державному департаменті, на зустрічах Блінкен заохочуватиме до постійного прогресу у реалізації програми інституційних реформ в Україні, зокрема до дій у сфері боротьби з корупцією, які у США вважають ключовими для забезпечення демократичних інституцій України, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього.

Нагадаємо, що Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку Збройних сил України шляхом надання допомоги на суму 7,85 млн дол. для вдосконалення управління і зв'язку, а також запасних частин та агрегатів до автомобілів, медичного обладнання, й тактичного спорядження в рамках безпекової допомоги на загальну суму понад 2 млрд дол., наданої з 2014 року