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Блінкен відвідає Молдову через зростання напруженості у відносинах з росією – Reuters

29 травня 2024, 19:39
Блінкен відвідає Молдову через зростання напруженості у відносинах з росією – Reuters
Getty Images
Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Кишинів.

Це його перша зупинка європейського турне, під час якого він буде намагатися зміцнити західну підтримку України серед союзників по НАТО і сусідніх країн, повідомляє Reuters

"Поїздка провідного американського дипломата відбувається в той час, коли Україна намагається захиститися від посилення російських атак на сході країни, а президент Володимир путін попереджає, що дозвіл Києву використовувати західну зброю для завдання ударів по території росії може спровокувати глобальний конфлікт", - пише видання.

Під час візиту Блінкен проведе зустріч з президентом Майєю Санду та іншими високопосадовцями. Це важливо, адже американські чиновники кажуть, що Молдова зіштовхується з російськими "операціями впливу". 

Дипломат США у справах Європи в Державному департаменті Джим О'Брайен сказав, що США, можливо, оголосять про "потужний пакет" допомоги енергетичної незалежності Молдови, але подробиць не розкрив. 

За його словами, Вашингтон не бачить прямої військової загрози з боку росії щодо сепаратистського Придністровського регіону.

Двлі держсекратер вирушіть до Праги. Там Блінкен обговорить підтримку України під час візиту до Чехії.

МолдовавізитЕнтоні Блінкендержсекретар США

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