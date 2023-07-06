Матеріали:
Теми:

Блінкен закликав Туреччину підтримати членство Швеції в НАТО

06 липня 2023, 09:07
Блінкен закликав Туреччину підтримати членство Швеції в НАТО
Twitter
Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом закликав Анкару підтримати членство Швеції в НАТО напередодні саміту альянсу, що відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Блінкен під час телефонного спілкування з главою МЗС Туреччини наголосив на "важливості єдності НАТО в такий критичний час".
Так, урядовець попросив турецьку сторону "дати добро" Швеції на долучення до Північноатлантичного альянсу, розповів офіційний представник держдепартаменту Метью Міллер.

Також Блінкен звернув увагу, що США та Туреччина "мають давні та міцні двосторонні зв'язки у сфері оборони", і що здатність Анкари працювати з НАТО "є пріоритетом".

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги".

УгорщинаТуреччинаНАТОБлінкенвійна в Українічленстворосія окупанти

Останні матеріали

США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Політика
Західних кореспондентів у москві затискають у лещата. путін копіює контроль Сталіна над іноземними репортерами – New York Times
Переклад iPress – 05 липня 2023, 08:30
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Політика
Головний шпигун путіна загрожує США через Мексику. І не лише через Мексику, і не лише Сполученим Штатам – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 липня 2023, 16:48
ЗСУ зачистили території довкола
Cуспільство
ЗСУ зачистили території довкола "того пагорба" над Кліщіївкою. Та взяли її "під вогневий контроль" – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2023, 14:24
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Технології
Уроки України. Як Перша світова війна, але з високими технологіями – The Economist
Переклад iPress – 04 липня 2023, 12:15
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Політика
Темпи контрнаступу України гальмує недостатня військова підтримка союзників. Але підтримка населення США може змінити ситуацію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 липня 2023, 08:38
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється