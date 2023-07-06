Блінкен закликав Туреччину підтримати членство Швеції в НАТО

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом закликав Анкару підтримати членство Швеції в НАТО напередодні саміту альянсу, що відбудеться наступного тижня.



Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Блінкен під час телефонного спілкування з главою МЗС Туреччини наголосив на "важливості єдності НАТО в такий критичний час".

Так, урядовець попросив турецьку сторону "дати добро" Швеції на долучення до Північноатлантичного альянсу, розповів офіційний представник держдепартаменту Метью Міллер.

Також Блінкен звернув увагу, що США та Туреччина "мають давні та міцні двосторонні зв'язки у сфері оборони", і що здатність Анкари працювати з НАТО "є пріоритетом".

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги".